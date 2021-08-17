"Мастер манипуляций": британские журналисты рассказали о тайном прозвище принцессы Дианы

Оказалось, что "принцесса сердец" и "народная принцесса" не всегда вела себя безупречно

Интерес к британской королевской семье не угасает, а, напротив, разгорается с каждым днем. И масла в огонь подливают то члены семьи, то журналисты, которые много лет занимались светской хроникой. Так, недавно стало известно о тайном прозвище принцессы Дианы, которое ей дали в прессе. И оно не такое лестное, как "народная принцесса", или "принцесса сердец", как ее прозвали в народе. Об этом пишет Cheat Sheet.

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Некоторые королевские эксперты и биографы зовут леди Ди "мастером манипуляций" и в подтверждение этому рассказывают несколько историй.

Так, королевский автор Сара Беделл Смит, которая написала книгу "Диана: жизнь проблемной принцессы", тесно общалась с членами ее семьи и выяснила, что Диана манипулировала своими родителями после их развода. Напомним, ее отец Джон Спенсер, 8-й граф Спенсер и мать, Фрэнсис Шанд Кайдд развелись, когда Диане было восемь. Она осталась жить с отцом и, по мнению писательницы, использовала это в свою пользу.

[ + – ] Принцесса Диана в детстве Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

"Диана поняла, что неудачный брак ее родителей может быть для нее полезен, поскольку многие разведенные люди чувствуют себя виноватыми перед своими детьми. Юная Диана быстро уловила это. И Джон, и Фрэнсис без колебаний делали все, что могло вызвать расположение дочери", — пишет Сара беделл Смит и напоминает, что позже, когда Джон Спенсер снова женился на Рейн Маккоркодейл, Диана терроризировала ее, отказываясь есть с ней за одним столом, оскорбляя и делая мелкие пакости. Уже будучи взрослой, она извинялась перед мачехой, признавая свои ошибки.

Телеведущий Пирс Морган, известный критик королевской семьи и особенно Меган Маркл, полагает, что манипулировала Диана и прессой. Он вспомнил случай, когда принцесса использовала СМИ, чтобы затмить принца Чарльза и Камиллу Паркер-Боулз. Уже после развода Уэльский устроил прием в честь Камиллы, но Диана, которая в тот момент находилась в Сен-Тропе с Доди аль-Файедом, инициировала съемку папарацци.

[ + – ] Диана в Сан-Тропе, позирующая папарацци Фото: Getty Images

"Мы получили сообщение: "Будете ли вы завтра в 9 утра на этом пляже?"; ''Да, почему?"; "Ждите и смотрите!". На следующий день Диана появилась в бикини и эти фото обошли все СМИ. Это было 1:0 в пользу Дианы", — отмечает Морган. Впрочем, в этой ситуации Диану вряд ли можно винить: она достаточно пострадала от того, что их в браке с Чарльзом "было трое", как она сама позже говорила в интервью.

Еще один случай манипуляции произошел во время королевского тура Дианы и Чарльза в Индию в 1992 году. Тогда их брак уже практически развалился и они постоянно ссорились. Во время визита Чарльз отправился на деловую встречу, а принцесса отправилась к Тадж-Махалу. По словам инсайдеров, Диана просила журналистов опубликовать именно те снимки, на которых она выглядит максимально одинокой и грустной. Это впоследствии помогло ей расположить к себе публику.

[ + – ] Тот самый снимок одинокой Дианы у Тадж-Махала Фото: Getty Images

Кроме того, бывший личный секретарь Дианы Патрик Джефсон утверждал, что когда Диана была чем-то расстроена, она отправляла своим сотрудникам обидные сообщения на пейджер. "В Диане было что-то жестокое по отношению к тем, кто восставал против нее", — писал Джефсон в своей книге "Тени принцессы".

Косвенно об обидчивости Дианы упоминала и герцогиня Йоркская. Ферги была дружна с леди Ди, но когда она опубликовала свою биографическую книгу, то Диана с ней поссорилась и не общалась вплоть до своей смерти.