"Майстер маніпуляцій": британські журналісти розповіли про таємне прізвисько принцеси Діани

З'ясувалося, що "принцеса сердець" і "народна принцеса" не завжди поводилася бездоганно.

Інтерес до британської королівської сім'ї не згасає, а, навпаки, розгорається з кожним днем. Й олії у вогонь підливають то члени сім'ї, то журналісти, які багато років займалися світськими хроніками. Так, нещодавно стало відомо про таємне прізвисько принцеси Діани, яке їй дали в пресі. І воно не таке приємне, як "народна принцеса", або "принцеса сердець", як її прозвали в народі. Про це пише Cheat Sheet.

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Деякі королівські експерти і біографи звуть леді Ді "майстром маніпуляцій" і на підтвердження цього розповідають кілька історій.

Так, королівська авторка Сара Беделл Сміт, яка написала книгу "Діана: життя проблемної принцеси", тісно спілкувалася з членами її сім'ї і з'ясувала, що Діана маніпулювала своїми батьками після їхнього розлучення. Нагадаємо, її батько Джон Спенсер, 8-й граф Спенсер і мати, Френсіс Шанд Кайдд розлучилися, коли Діані було вісім. Вона залишилася жити з батьком і, на думку письменниці, використовувала це в свою користь.

[ + – ] Принцеса Діана в дитинстві Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

"Діана зрозуміла, що невдалий шлюб її батьків може бути для неї корисним, оскільки більшість розведених людей почуваються винними перед своїми дітьми. Юна Діана швидко вловила це. І Джон, і Френсіс без коливань робили все, що могло викликати прихильність дочки", — пише Сара Беделл Сміт і нагадує, що пізніше, коли Джон Спенсер знову одружився з Рейн Маккоркодейл, Діана тероризувала її, відмовляючись їсти з нею за одним столом, ображаючи і роблячи дрібні капості. Уже будучи дорослою, вона вибачалася перед мачухою, визнаючи свої помилки.

Телеведучий Пірс Морган, відомий критик королівської сім'ї та особливо Меган Маркл, вважає, що маніпулювала Діана і пресою. Він згадав випадок, коли принцеса використовувала ЗМІ, щоб затьмарити принца Чарльза та Каміллу Паркер-Боулз. Уже після розлучення Уельський влаштував прийом на честь Камілли, але Діана, яка в той момент перебувала в Сен-Тропе з Доді аль-Файєдом, ініціювала зйомку папараці.

[ + – ] Діана в Сан-Тропе, яка позує папараці Фото: Getty Images

"Ми отримали повідомлення: "Чи будете ви завтра о 9 ранку на цьому пляжі?"; "Так, чому?"; "Чекайте і дивіться!". Наступного дня Діана з'явилася в бікіні й ці фото обійшли всі ЗМІ. Це було 1:0 на користь Діани", — зазначає Морган. Утім, в цій ситуації Діану навряд чи можна звинувачувати: вона достатньо постраждала від того, що їх у шлюбі з Чарльзом "було троє", як вона сама пізніше говорила в інтерв'ю.

Ще один випадок маніпуляції стався під час королівського туру Діани та Чарльза в Індію в 1992 році. Тоді їхній шлюб вже практично розвалився і вони постійно сварилися. Під час візиту Чарльз відправився на ділову зустріч, а принцеса відправилася в Тадж-Махал. За словами інсайдерів, Діана просила журналістів опублікувати саме ті знімки, на яких вона виглядає максимально самотньою і сумною. Це згодом допомогло їй заручитися підтримкою публіки.

[ + – ] Той самий знімок самотньої Діани біля Тадж-Махала Фото: Getty Images

Крім того, колишній особистий секретар Діани Патрік Джефсон стверджував, що коли Діана була чимось засмучена, вона відправляла своїм співробітникам образливі повідомлення на пейджер. "У Діані було щось жорстоке щодо тих, хто був проти неї", — писав Джефсон у своїй книзі "Тіні принцеси".

Побічно про образливість Діани згадувала і герцогиня Йоркська. Фергі дружила з леді Ді, але коли вона опублікувала свою біографічну книгу, то Діана з нею посварилася і не спілкувалася аж до своєї смерті.