Дэниэл Крейг с состоянием в $160 млн решил оставить своих детей без наследства

Самый высокооплачиваемый исполнитель роли Джеймса Бонда считает наследование денег неприятным и намерен раздать состояние еще до своей смерти.

53-летний британский актер Дэниэл Книг, больше всего известный по роди агента 007 Джеймса Бонда заявил, что его дети не унаследуют его состояние, поскольку он намерен избавиться от него до своей смерти, пишет Mail Online.

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У актера есть две дочери – от бывшей жены Фионы Лурдон, 29-летняя Элла, и от нынешней супруги Рэйчел Вайс, которая родилась два года назад, однако он не намерен оставлять им хоть что-то из своих денег. Состояние актера оценивается в $160 млн. В интервью журналу Candis Magazine Дэниэл сказал: "Разве нет старой поговорки о том, что если ты умрешь богатым человеком, ты проиграешь?".

"Я думаю, Эндрю Карнеги (американский промышленник) отдал то, что при сегодняшних деньгах составило бы около 11 миллиардов долларов, что показывает, насколько он богат, потому что держу пари, что он тоже сохранил часть этих денег. Но я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что наследование довольно неприятно. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от этого или отдать его, прежде чем уйти", – отметил актер.

[ + – ] Дэниэл Крейг

Он также говорил о том, что подумывает распрощаться с ролью Джеймса Бонда в продолжении франшизы о похождениях агента 007. Скоро на экраны выйдет пока что последняя часть бондианы под названием "Не время умирать", премьера которой откладывалась из-за пандемии коронавируса. Ранее он уже озвучивал такое намерение, однако передумал, снявшись в очередной серии.

[ + – ] Рэйчел Вайс и Дэниэл Крейг последний раз стали родителями в сентябре 2018 года

Напомним, Дэниэл Крейг был назван самым высокооплачиваемым исполнителем роли Джеймса Бонда. Например, за фильм "Спектр" он получил $66 млн.