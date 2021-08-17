Деніел Крейг зі статком $ 160 млн вирішив залишити своїх дітей без спадщини

Найбільш високооплачуваний виконавець ролі Джеймса Бонда вважає спадкування грошей неприємним і має намір роздати статок ще до своєї смерті.

53-річний британський актор Деніел Крейг, найбільше відомий за роллю агента 007 Джеймса Бонда заявив, що його діти не успадкують його статок, оскільки він має намір позбутися від нього до своєї смерті, пише Mail Online.

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У актора є дві дочки — від колишньої дружини Фіони Лурдон, 29-річна Елла, і від нинішньої дружини Рейчел Вайс, яка народилася два роки тому, однак він не має наміру залишати їм хоч щось зі своїх грошей. Стан актора оцінюється в $ 160 млн. У інтерв'ю журналу Candis Magazine Деніел сказав: "Хіба немає старої приказки про те, що якщо ти помреш багатою людиною, ти програєш?".

"Я думаю, Ендрю Карнегі (американський промисловець) віддав те, що при сьогоднішніх грошах становило б близько 11 мільярдів доларів, що показує, наскільки він багатий, тому що тримаю парі, що він теж зберіг частину цих грошей. Але я не хочу залишати великі суми наступному поколінню. Я вважаю, що спадкування досить неприємне. Моя філософія полягає в тому, щоб позбутися від цього або віддати його, перш ніж піти", — зазначив актор.

[ + – ] Деніел Крейг

Він також говорив про те, що подумує розпрощатися з роллю Джеймса Бонда в продовженні франшизи про пригоди агента 007. Скоро на екрани вийде поки що остання частина бондіани під назвою "Не час помирати", прем'єра якої відкладалася через пандемію коронавірусу. Раніше він вже озвучував такий намір, проте передумав, знявшись у черговій серії.

[ + – ] Рейчел Вайс і Деніел Крейг останній раз стали батьками в вересні 2018 року

Нагадаємо, Деніел Крейг був названий найбільш високооплачуваним виконавцем ролі Джеймса Бонда. Наприклад, за фільм "Спектр" він отримав $ 66 млн.