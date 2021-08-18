Историю любви и гибели единственного сына президента Кеннеди экранизируют

Рассказ о сыне погибшего президента США Джона Кеннеди и его возлюбленной Кэролайн Бассет станет первым эпизодом в серии историй в "Американской истории любви".

Автор культовых "Американской истории ужасов" и "Американской истории преступлений" Райан Мерфи экранизирует историю отношений Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кароли Бассет, которых называли культовыми иконами 90-ых, сообщает Deadline.

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Рассказ о Джоне и Кэролин откроет новый проект Мерфи под названием "Американская история любви". Это серия антологий по сценариям, в которых рассказывается о настоящих любовных историях, которые привлекли внимание всего мира.

Первый сезон покажет бурные ухаживания и единственного сына президента Джонна Кеннеди, Джона Ф. Кеннеди-младшего и модного публициста Кэролайн Бессетт.

[ + – ] Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролайн Бассет Фото: Getty Images

Краткое изложение сюжета сериала гласит:

"То, что начиналось как прекрасный союз для молодой пары, широко известной как американская королевская семья, начало разрушаться под напряжением безжалостного микроскопа и пристальных взглядов бульварных СМИ. Давление их карьеры и, по слухам, семейные разногласия закончились их трагической смертью, когда частный самолет рухнул в океан туманной летней ночью у побережья Массачусетса".

Роман сына Кеннеди и Кэролайн превратил пару в заложников своей любви. Девушка максимально избегала внимания публики, отказывалась от съемок и интервью, а также от публичных мероприятий, а Джон нашел успокоение за штурвалом самолета.

[ + – ] Роман Джона и Кэролайн развивался под пристальным вниманием СМИ

Их свадьба была максимально секретной, и на ней присутствовали только 40 гостей.

16 июля 1999 года самолет под управлением Джона Ф. Кеннеди-младшего упал в воды Атлантического океана. Вместе с ним погибла и Кэролайн, а также ее сестра Лорин. Пара летела на свадьбу Рори, кузины Джона, младшей сестры Джона Кеннеди Рори.

В СМИ писали, что жена Кеннеди-младшего не хотела лететь на торжество, поскольку уже тогда в паре было не все хорошо, однако все же согласилась, чтобы не провоцировать дополнительные разговоры отсутствием на таком важном семейном мероприятии.

Джон Фицджеральд Кеннеди-младший родился 25 ноября 1960 года, через 16 дней после того, как его отец был избран президентом США. На момент смерти ему было 39 лет. Эксперты установили, что авария самолета произошла из-за дезориентации в пространстве и из-за плохой видимости, поскольку он летел в темное время суток, а у пилота было всего 75 летных часов за плечами.

Ранее мы писали о вдове Джона Ф. Кеннеди-старшего, Жаклин, которая стала свидетелем гибели собственного мужа, но проявила невероятную стойкость и силу духа в трагические моменты. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀