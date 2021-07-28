Женщина-эпоха. Чему научила весь мир Жаклин Кеннеди (фото, видео)

Жизнь Жаклин Кеннеди была яркой, но очень непростой. Она осталась в памяти миллионов как одна из самых красивых и стойких первых леди США.

28 июля исполнилось бы 92 года Жаклин (Джеки) Кеннеди-Онассис, одной из самых ярких женщин своей эпохи и первой леди США с 1961 по 1963 год. Несмотря на то, что хозяйкой Белого дома она была совсем недолго, за эти несколько лет Джеки сумела вписать свое имя в историю и стать иконой стиля, мужества и терпения на многие десятилетия.

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Дочь гуляки, жена президента. Жаклин Бувье — будущая Джеки Кеннеди

Жаклин Бувье была старшей из двух дочерей Джанет Ли и Джона ("Блэк Джек") Бувье III — как понятно из прозвища, биржевого игрока. Бувье вел разгульный образ жизни, что в будущем предопределило отношение Джеки, привыкшей к романам отца, к изменам собственного мужа-президента.

[ + – ] Жаклин Бувье в детстве

В детстве Жаклин увлекалась верховой ездой, литературой и рисованием. В 1942 году, после того как ее родители развелись и мать девочки вышла замуж за богатого юриста, Жаклин делила свое время между семейным имением Мерривуд в Вирджинии и Хаммерсмит-Фарм в Ньюпорте, Род-Айленд.

Когда девушке исполнилось 15 лет, она начала посещать школу-интернат, а в 1947 году поступила в колледж. Уже на первом курсе Жаклин отправилась за границу. В Сорбонне она довела до совершенства свой французский, а также впитала культуру и стиль Франции, навевавшей воспоминания об отце.

Окончив в 1951 году университет Джорджа Вашингтона, Жаклин устроилась на работу репортером-фотографом в Washington Times-Herald и уже в следующем году освещала коронацию Елизаветы II.

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Урок обольщения от Жаклин Бувье: поддерживайте амбиции своего мужчины

До знакомства с будущим мужем Жаклин состояла в отношениях с бизнесменом средней руки Джоном Хастедом. Хотя друзья девушки были уверены, что она заслуживает большего. Приятель и коллега-журналист Чарли Барлетт намекал ей, что в качестве супруга куда лучше смотрелся бы, например, Джон Кеннеди — конгрессмен от штата Массачусетс и очень перспективный молодой человек. К тому времени Джон Ф. Кеннеди уже был автором книги "Почему Англия спала" (опубликованная версия диссертации, которую он написал на последнем курсе Гарвардского колледжа), героем войны и просто обаятельным мужчиной.

Именно Чарли 8 мая 1952 года и познакомил журналистку и политика, устроив у себя дома званый обед.

[ + – ] С будущим мужем Жаклин познакомил ее друг и коллега Чарли Барлетт

"Мой брат действительно влюбился в нее с первого взгляда, с той самой встречи за обедом", – говорил младший брат Джона Тед Кеннеди, о чем рассказывает Сара Брэдфорд в книге "Королева Америки: жизнь Жаклин Кеннеди Онассис". Эти слова вызывают некоторое сомнение хотя бы потому, что в тот момент Кеннеди был одержим выборами в сенат, а на первом свидании компанию Джону и Жаклин составил политический сторонник Кеннеди Дэйв Пауэрс. Но кто знает…

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Мисс Бувье, которая влюбилась в Джона с первого взгляда, отличалась не только красотой, но и умом. Она поняла: чтобы завоевать сердце перспективного политика, ей необходимо разделить его интересы — и активно взялась помогать избраннику в предвыборной кампании. Жаклин посещала заседания сената, слушала выступления, а для первой речи Кеннеди в сенате она перевела с французского на английский 10 книг по политике в Юго-Восточной Азии!

Такая самоотверженность в первую очередь подкупила отца Джона, Джозефа Кеннеди, который увидел в умной и образованной Жаклин идеальную пару для сына. Через год отношений до подобной мысли наконец созрел и Джон, который больше всего не терпел скуки, а с Джеки ему всегда было о чем поговорить. Летом 1953 года Джон Кеннеди сделал Жаклин предложение, а уже 12 сентября 1953 года они обвенчались в церкви Святой Марии в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

[ + – ] Свадебное фото Жаклин и Джона Ф. Кеннеди

На венчание пришли около 700 гостей, а на прием по случаю свадьбы — 1500 человек. На таком роскошном празднике настоял отец жениха, который задался целью "познакомить страну с будущей первой леди Америки". Поскольку не сомневался: его сын обязательно станет президентом!

[ + – ] Свадьба Жаклин Бувье и Джона Кеннеди 12 сентября 1953 года

После свадьбы Жаклин оставила работу в газете и полностью посвятила себя роли жены политика и семье. Довольно скоро она поняла, что ее главными конкурентами в борьбе за внимание мужа будут не женщины, а его друзья-мужчины. Кроме того, мать Джона и его сестра невзлюбили новую родственницу, которая казалась им нелюдимой и предпочитала их компании чтение книг.

Джеки и Джон, обратная сторона идеального брака: измены, злость и отчаяние

Первые годы брака этой пары вряд ли можно назвать счастливыми. Спустя полгода после венчания Джон Ф. Кеннеди возобновил роман с одной из своих любовниц, из-за чего пара даже разъехалась и всерьез задумалась о разводе. В дело опять вмешался отец Джона, который был уверен, что подобное поведение недостойно будущего президента, а расторжение брака может повлиять не лучшим образом на его карьеру. Супруги помирились, но тепла между ними не было.

В этот же период Джон перенес операцию на позвоночнике: хирургическое вмешатльство мало помогло, и он испытывал сильные боли до конца жизни.

В 1956 году Джеки наконец сообщила новость о беременности, обрадовав мужа, который мечтал о ребенке. Однако первенец пары, девочка, появилась на свет мертвой. Джон Кеннеди в это время катался на яхте по Средиземному морю… Жаклин не могла простить, что в такой сложный момент мужа не было рядом, и семья снова чуть не распалась. Джону пришлось приложить немало усилий, чтобы вымолить прощение. Счастье супругам принесло рождение 27 ноября 1957 года абсолютно здоровой дочери, которую назвали Кэролайн.

[ + – ] Жаклин и Джон Кеннеди с дочерью Кэролайн, 1958 год

Три года спустя Джон объявил, что баллотируется в президенты, и сначала Жаклин сопровождала его на встречах с избирателями. Однако, забеременев снова, она по совету врачей оставалась дома, хотя и продолжала участвовать в кампании и даже вела еженедельную новостную колонку "Жена кампании" — в качестве супруги кандидата.

8 ноября 1960 года Джон Ф. Кеннеди был избран главой государства, а через несколько недель Жаклин родила сына: Джона Ф. Кеннеди-младшего.

Новоиспеченный президент не был примерным мужем, и Жаклин знала о его похождениях, в том числе и о романе с голливудской звездой Мэрилин Монро. Не зная, как отомстить за такое пренебрежение, она начала спускать огромные суммы на прислугу, вещи, мебель и прочие блага, что злило Джона, однако ничего поделать с мотовством жены он не мог.

Несмотря на измены, Джон Кеннеди оказался прекрасным отцом и много времени проводил с детьми. А вот Жаклин материнство тяготило. Она доверила воспитание сына и дочери гувернантке, которую скрывала от публики, чтобы не портить образ идеальной жены президента.

[ + – ] Семья 35-го президента США Джона Кеннеди

Джеки Кеннеди: заботливая хозяйка Белого дома и женщина, покорившая мир

Миссис Кеннеди стала самой молодой первой леди США за почти 80 лет. Когда супруг вступил в должность, ей исполнилось 32 года. И она основательно готовилась к этой роли. Еще во время избирательной кампании Джеки наняла Летицию Болдридж — особу, политически подкованную и сведущую в вопросах этикета, чтобы та помогала ей в качестве секретаря и специалиста по связям с общественностью. Через Болдридж Жаклин объявила, что намерена сделать Белый дом "витриной" для самых талантливых и знающих людей Америки. Гостями президентской резиденции, по приглашению Джеки, стали музыканты, актеры и интеллектуалы, в том числе лауреаты Нобелевской премии.

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Супруга Джона Кеннеди провела грандиозную работу по созданию особой ауры Белого дома, стремясь вернуть ему первоначальный вид и дух и восстановить исторический облик. Она учредила Историческую ассоциацию Белого дома, которой было поручено просвещение общественности и сбор средств, а также написала предисловие к первому изданию альбома "Белый дом: исторический путеводитель". Чтобы каталогизировать владения особняка, Жаклин наняла куратора из Смитсоновского института, и эта работа со временем стала постоянной.

После капитального ремонта резиденции Жаклин в феврале 1962 года провела по Белому дому турне для национального телевидения.

[ + – ] Жаклин Кеннеди проводит экскурсию по Белому дому

За очень короткое время Жаклин стала одной из самых популярных первых леди США. Во время путешествий, которые президентская пара совершила в Европу (1961), а также в Центральную и Южную Америку (1962), Джеки получила массу восторженных отзывов из-за своей красоты, чувства стиля и умения говорить на нескольких языках. Ссылаясь на огромную популярность жены во время их турне по Франции в 1961 году, президент Кеннеди в шутку представился журналистам как "человек, сопровождавший Жаклин Кеннеди в Париж".

Родители называли в честь первой леди США своих дочерей, а женщины копировали ее пышную прическу, шляпку-таблетку и раскупали туфли-лодочки на плоской подошве.

Роковой выстрел и осколки черепа на кузове авто: 22.11.1963

1963 год стал для Жаклин по-настоящему трагическим. В августе она пережила смерть сына Патрика, который скончался через несколько дней после рождения. Чтобы справиться с потерей, миссис Кеннеди отправилась в Грецию. А вернувшись, решила сопровождать мужа в Техас — 22 ноября. Эта дата, 22 ноября 1963 года, известна всему миру. Когда кортеж президента ехал через Даллас, Джона Ф. Кеннеди застрелили. Кровь мужа обрызгала дорогой костюм Жаклин, но веротяно, она этого даже не заметила. Не страшась опасности, она кинулась на кузов машины, чтобы подобрать осколок черепа Кеннеди, отлетевший после выстрела. Эти страшные кадры облетели весь мир.

Уже 99 минут спустя после гибели супруга миссис Кеннеди, в том же окровавленном костюме, стояла рядом с Линдоном Джонсоном, когда он принимал присягу президента США. Комментаторы отмечали беспрецедентную твердость духа овдовевшей первой леди.

[ + – ] Через 99 минут после гибели мужа Джеки стояла рядом с Линдоном Джонсоном, принимавшим присягу Фото: Скриншот видео

Вернувшись в столицу, Жаклин лично руководила планированием похорон мужа. В сценарии она использовала многие детали церемонии прощания с Авраамом Линкольном, состоявшегося столетием ранее. Достоинство, с которым Джеки Кеннеди вела себя на похоронах, держа за руки маленьких сына и дочь, вызвало неподдельное восхищение и уважение у миллионов людей.

[ + – ] Похороны Джона Кеннеди

Овдовевшая Жаклин переехала в квартиру в Нью-Йорке, и эта резиденция оставалась ее основным местом жительства до конца дней. Все последующие годы Жаклин Кеннеди была частой мишенью папарацци и таблоидов, и это нежелательное внимание продолжалось до самой ее смерти.

Джеки Кеннеди-Онассис. От первой леди до жены миллиардера

В октябре 1968 года Жаклин стала женой греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса, которого знала много лет.

[ + – ] Свадьба Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса

Однако брак вскоре стал проблемным, и Жаклин продолжала проводить много времени в Нью-Йорке, где ее дети ходили в школу. Большая часть состояния Онассиса после его смерти в 1975 году перешла к дочери, однако и Жаклин унаследовала неплохую сумму: по разным оценкам, от 20 до 26 миллионов долларов.

[ + – ] Джеки Кеннеди-Онассис

Несмотря на миллионы, Жаклин не вела праздную жизнь: она вернулась к прежней профессии и работала редактором-консультантом в Viking Press, а затем – младшим и старшим редактором Doubleday. Она также сохранила интерес к искусству и сохранению достопримечательностей. Так, в 1970-х годах Джеки сыграла важную роль в спасении Центрального вокзала Нью-Йорка.

Последние 12 лет жизни постоянным спутником Жаклин Кеннеди был бельгийский торговец бриллиантами Морис Темпельсман.

В 1994 году у Жаклин обнаружили неходжкинскую лимфому, от которой она и умерла 19 мая в своей квартире в Нью-Йорке.

После прощальной церемонии, проведенной в римско-католической церкви Св. Игнатия на Парк-авеню, Джеки Кеннеди похоронили на Арлингтонском национальном кладбище — рядом с супругом, Джоном Ф. Кеннеди, и двумя детьми.

Пять лет спустя,в июле 1999 года, единственный выживший сын, Джон Ф. Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе. Эту череду повторяющихся трагедий в истории семьи Кеннеди журналисты и биографы отметили во множестве журнальных и газетных публикаций и книг.