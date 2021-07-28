Жінка-епоха. Чого навчила весь світ Жаклін Кеннеді (фото, відео)

Життя Жаклін Кеннеді було яскравим, але дуже непростим. Вона залишилася в пам'яті мільйонів як одна з найкрасивіших і стійких перших леді США.

28 липня виповнилося б 92 роки Жаклін (Джекі) Кеннеді-Онассіс, однієї з найяскравіших жінок своєї епохи та першої леді США з 1961 по 1963 рік. Незважаючи на те, що господинею Білого дому вона була зовсім недовго, за ці кілька років Джекі зуміла вписати своє ім'я в історію та стати іконою стилю, мужності й терпіння на багато десятиліть.

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Дочка гуляки, дружина президента. Жаклін Був'є — майбутня Джекі Кеннеді

Жаклін Був'є була старшою з двох дочок Джанет Лі і Джона ("Блек Джек") Був'є III — як зрозуміло з прізвиська, біржового гравця. Був'є вів розгульний спосіб життя, що в майбутньому визначило ставлення Джекі, яка звикла до романів батька, до зрад власного чоловіка-президента.

[ + – ] Жаклін Був'є в дитинстві

У дитинстві Жаклін захоплювалася верховою їздою, літературою та малюванням. У 1942 році, після того, як її батьки розлучилися і мати дівчинки вийшла заміж за багатого юриста, Жаклін ділила свій час між сімейним маєтком Меррівуд у Вірджинії та Гаммерсміті-Фарм в Ньюпорті, Род-Айленд.

Коли дівчині виповнилося 15 років, вона почала відвідувати школу-інтернат, а в 1947 році вступила до коледжу. Уже на першому курсі Жаклін відправилася за кордон. У Сорбонні вона довела до досконалості свою французьку, а також увібрала культуру та стиль Франції, яка навівала спогади про батька.

Закінчивши в 1951 році університет Джорджа Вашингтона, Жаклін влаштувалася на роботу репортером-фотографом у Washington Times-Herald і вже наступного року висвітлювала коронацію Єлизавети II.

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До знайомства з майбутнім чоловіком Жаклін була в стосунках із бізнесменом середньої руки Джоном Гастедом. Хоча друзі дівчини були впевнені, що вона заслуговує більшого. Приятель і колега-журналіст Чарлі Барлетт натякав їй, що в ролі чоловіка куди краще виглядав би, наприклад, Джон Кеннеді — конгресмен від штату Массачусетс і дуже перспективний молодий чоловік. На той час Джон Ф. Кеннеді вже був автором книги "Чому Англія спала" (опублікована версія дисертації, яку він написав на останньому курсі Гарвардського коледжу), героєм війни та просто чарівним чоловіком.

Саме Чарлі 8 травня 1952 року й познайомив журналістку та політика, влаштувавши у себе вдома званий обід.

[ + – ] З майбутнім чоловіком Жаклін познайомив її друг і колега Чарлі Барлетт

"Мій брат дійсно закохався в неї з першого погляду, з тієї самої зустрічі за обідом", — говорив молодший брат Джона Тед Кеннеді, про що розповідає Сара Бредфорд у книзі "Королева Америки: життя Жаклін Кеннеді Онассіс". Ці слова викликають певний сумнів хоча б тому, що в той момент Кеннеді був одержимий виборами в сенат, а на першому побаченні компанію Джону та Жаклін склав політичний прихильник Кеннеді Дейв Пауерс. Але хто знає ...

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Міс Був'є, яка закохалася в Джона з першого погляду, відрізнялася не тільки красою, але й розумом. Вона зрозуміла: щоб завоювати серце перспективного політика, їй необхідно розділити його інтереси — і активно взялася допомагати обранцеві в передвиборній кампанії. Жаклін відвідувала засідання сенату, слухала виступи, а для першої мови Кеннеді в сенаті вона перевела з французької на англійську 10 книг із політики в Південно-Східній Азії!

Така самовідданість у першу чергу підкупила батька Джона, Джозефа Кеннеді, який побачив у розумній та освіченій Жаклін ідеальну пару для сина. Через рік стосукнків до подібної думки нарешті дозрів і Джон, який найбільше не терпів нудьги, а з Джекі йому завжди було про що поговорити. Влітку 1953 Джон Кеннеді зробив Жаклін пропозицію, а вже 12 вересня 1953 року вони повінчалися в церкві Святої Марії в Ньюпорті, штат Род-Айленд.

[ + – ] Весільне фото Жаклін і Джона Ф. Кеннеді

На вінчання прийшли близько 700 гостей, а на прийом із нагоди весілля — 1500 чоловік. На такому розкішному святі наполіг батько нареченого, який поставив собі за мету "познайомити країну з майбутньою першою леді Америки". Оскільки не сумнівався: його син обов'язково стане президентом!

[ + – ] Весілля Жаклін Був'є та Джона Кеннеді 12 вересня 1953 року

Після весілля Жаклін залишила роботу в газеті та повністю присвятила себе ролі дружини політика й сім'ї. Досить скоро вона зрозуміла, що її головними конкурентами в боротьбі за увагу чоловіка будуть не жінки, а його друзі-чоловіки. Крім того, мати Джона та його сестра не злюбили нову родичку, яка здавалася їм відлюдькуватою і надавала перевагу не їхній компанії, а читанню книг.

Джекі та Джон, зворотна сторона ідеального шлюбу: зради, злість і відчай

Перші роки шлюбу цієї пари навряд чи можна назвати щасливими. Через півроку після вінчання Джон Ф. Кеннеді відновив роман із однією зі своїх коханок, через що пара навіть роз'їхалася та всерйоз задумалася про розлучення. У справу знову втрутився батько Джона, який був упевнений, що подібна поведінка негідна майбутнього президента, а розірвання шлюбу може вплинути не кращим чином на його кар'єру. Подружжя помирилося, але тепла між ними не було.

У цей же період Джон переніс операцію на хребті: хірургічне втручання мало допомогло, і він відчував сильні болі до кінця життя.

У 1956 році Джекі нарешті повідомила про вагітність, обрадувавши чоловіка, який мріяв про дитину. Однак первісток пари, дівчинка, з'явилася на світ мертвою. Джон Кеннеді в цей час катався на яхті по Середземному морю... Жаклін не могла пробачити, що в такий складний момент чоловіка не було поруч, і сім'я знову мало не розпалася. Джону довелося докласти чимало зусиль, щоб вимолити прощення. Щастя подружжю принесло народження 27 листопада 1957 року цілком здорової дочки, яку назвали Керолайн.

[ + – ] Жаклін і Джон Кеннеді з дочкою Керолайн, 1958 рік

Три роки потому Джон оголосив, що балотується в президенти, і спочатку Жаклін супроводжувала його на зустрічах із виборцями. Однак, завагітнівши знову, вона за порадою лікарів залишалася вдома, хоча й продовжувала брати участь у кампанії та навіть вела щотижневу новинну колонку "Дружина кампанії" — у ролі дружини кандидата.

8 листопада 1960 Джон Ф. Кеннеді був обраний главою держави, а через кілька тижнів Жаклін народила сина: Джона Ф. Кеннеді-молодшого.

Новоспечений президент не був зразковим чоловіком, і Жаклін знала про його пригоди, у тому числі й про роман із голлівудською зіркою Мерилін Монро. Не знаючи, як помститися за таку зневагу, вона почала спускати величезні суми на прислугу, речі, меблі та інші блага, що злило Джона, проте нічого вдіяти з марнотратством дружини він не міг.

Незважаючи на зради, Джон Кеннеді виявився прекрасним батьком і багато часу проводив із дітьми. А ось Жаклін материнство обтяжувало. Вона довірила виховання сина та дочки гувернантці, яку приховувала від публіки, щоб не псувати образ ідеальної дружини президента.

[ + – ] Сім'я 35-го президента США Джона Кеннеді

Джекі Кеннеді: турботлива господиня Білого дому та жінка, яка підкорила світ

Місіс Кеннеді стала наймолодшою першою леді США за майже 80 років. Коли чоловік вступив на посаду, їй виповнилося 32 роки. І вона ґрунтовно готувалася до цієї ролі. Ще під час виборчої кампанії Джекі найняла Летицію Болдрідж — особу, політично підковану й обізнану в питаннях етикету, щоб та допомагала їй у ролі секретаря та фахівця зі зв'язків із громадськістю. Через Болдрідж Жаклін оголосила, що має намір зробити Білий дім "вітриною" для найталановитіших і найрозумніших людей Америки. Гостями президентської резиденції, на запрошення Джекі, стали музиканти, актори й інтелектуали, у тому числі лауреати Нобелівської премії.

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Дружина Джона Кеннеді провела грандіозну роботу зі створення особливої аури Білого дому, прагнучи повернути йому первісний вид і дух і відновити історичний вигляд. Вона заснувала Історичну асоціацію Білого дому, якій було доручена просвіта громадськості та збір коштів, а також написала передмову до першого видання альбому "Білий дім: історичний путівник". Щоб каталогізувати володіння особняка, Жаклін найняла куратора зі Смітсонівського інституту, і ця робота з часом стала постійною.

Після капітального ремонту резиденції Жаклін у лютому 1962 роки провела по Білому дому турне для національного телебачення.

[ + – ] Жаклін Кеннеді проводить екскурсію по Білому дому

За дуже короткий час Жаклін стала однією з найпопулярніших перших леді США. Під час подорожей, які президентська пара зробила в Європу (1961), а також у Центральну та Південну Америку (1962), Джекі отримала масу захоплених відгуків через свою красу, почуття стилю та вміння говорити декількома мовами. Посилаючись на величезну популярність дружини під час їхнього турне по Франції в 1961 році, президент Кеннеді жартома представився журналістам як "людина, яка супроводжувала Жаклін Кеннеді в Париж".

Батьки називали на честь першої леді США своїх дочок, а жінки копіювали її пишну зачіску, капелюшок-таблетку та розкуповували туфлі-човники на плоскій підошві.

Фатальний постріл і осколки черепа на кузові авто: 22.11.1963

1963 рік став для Жаклін по-справжньому трагічним. У серпні вона пережила смерть сина Патріка, який помер через кілька днів після народження. Щоб впоратися з втратою, місіс Кеннеді вирушила в Грецію. А повернувшись, вирішила супроводжувати чоловіка в Техас — 22 листопада. Ця дата, 22 листопада 1963 року, відома всьому світу. Коли кортеж президента їхав через Даллас, Джона Ф. Кеннеді застрелили. Кров чоловіка оббризкала дорогий костюм Жаклін, але ймовірно, вона цього навіть не помітила. Не злякавшись небезпеки, вона кинулася на кузов машини, щоб підібрати осколок черепа Кеннеді, який відлетів після пострілу. Ці страшні кадри облетіли весь світ.

Уже за 99 хвилин після загибелі чоловіка місіс Кеннеді, у тому ж закривавленому костюмі, стояла поруч із Ліндоном Джонсоном, коли він приймав присягу президента США. Коментатори відзначали безпрецедентну твердість духу першої леді-вдови.

[ + – ] Через 99 хвилин після загибелі чоловіка Джекі стояла поруч із Ліндоном Джонсоном, які приймав присягу Фото: Скриншот видео

Повернувшись до столиці, Жаклін особисто керувала плануванням похорону чоловіка. У сценарії вона використовувала багато деталей церемонії прощання з Авраамом Лінкольном, що відбулося сторіччям раніше. Гідність, із якою Джекі Кеннеді поводилася на похоронах, тримаючи за руки маленьких сина та дочку, викликало непідробне захоплення та повагу мільйонів людей.

[ + – ] Похорон Джона Кеннеді

Овдовіла Жаклін переїхала в квартиру в Нью-Йорку, і ця резиденція залишалася її основним місцем проживання до кінця днів. Усі наступні роки Жаклін Кеннеді була частою мішенню папараці і таблоїдів, і ця небажана увага тривала до самої її смерті.

Джекі Кеннеді-Онассіс. Від першої леді до дружини мільярдера

У жовтні 1968 року Жаклін стала дружиною грецького судноплавного магната Арістотеля Онассіса, якого знала багато років.

[ + – ] Весілля Жаклін Кеннеді й Аристотеля Онассіса

Однак шлюб незабаром став проблемним, і Жаклін продовжувала проводити багато часу в Нью-Йорку, де її діти ходили в школу. Велика частина статку Онассіса після його смерті в 1975 році перейшла до дочки, проте й Жаклін успадкувала непогану суму: за різними оцінками, від 20 до 26 мільйонів доларів.

[ + – ] Джекі Кеннеді-Онассіс

Незважаючи на мільйони, Жаклін не вела ліниве життя: вона повернулася до колишньої професії та працювала редактором-консультантом у Viking Press, а потім — молодшим і старшим редактором Doubleday. Вона також зберегла інтерес до мистецтва та збереження пам'яток. У 1970-х роках Джекі зіграла важливу роль у порятунку Центрального вокзалу Нью-Йорка.

Останні 12 років життя постійним супутником Жаклін Кеннеді був бельгійський торговець діамантами Моріс Темпельсман.

У 1994 році в Жаклін виявили неходжкінську лімфому, від якої вона й померла 19 травня у своїй квартирі в Нью-Йорку.

Після прощальної церемонії, проведеної в римо-католицькій церкві Св. Ігнатія на Парк-авеню, Джекі Кеннеді поховали на Арлінгтонському національному кладовищі — поруч із чоловіком, Джоном Ф. Кеннеді, і двома дітьми.

П'ять років потому, в липні 1999 року, єдиний живий син, Джон Ф. Кеннеді-молодший загинув в авіакатастрофі. Цю низку повторюваних трагедій в історії родини Кеннеді журналісти та біографи відзначили в безлічі журнальних і газетних публікацій і книг.