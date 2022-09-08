Ушла эпоха: самые интересные факты о королеве Елизавете II
8 сентября 2022-го на 97-году жизни скончалась королева Елизавета II, которая правила на троне 70 лет. Она была для британцев символом стабильности и традиций, и вместе с ней ушла огромная часть каждого, кто любил ее.
О Елизавете II, являющейся легендарной исторической личностью, а также примером несокрушимости и твердости духа, образцом служения своей стране, снимут еще не один фильм и напишут сотни книг. Ее не стало 8 сентября: королева умерла в окружении семьи в своем обожаемом поместье Балморал в Шотландии, где так любила проводить время с мужем, герцогом Эдинбургским. Фокус в этот грустный день решил рассказать читателям 10 интересных фактов из жизни Ее Величества, поскольку память о ней будет жить в следующих поколениях.
Королева поневоле
Будучи ребенком, Елизавета даже не помышляла, что станет королевой. Она была старшей дочерью герцога и герцогини Йоркских (впоследствии ставших королем Георгом VI и королевой Елизаветой) и стояла третьей в очереди на британской престол после своего дяди Эдуарда, принца Уэльского (впоследствии короля Эдуарда VIII), и отца, герцога Йоркского.
Однако, когда дядя Елизаветы, Эдуард VIII, отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон, отец Елизаветы взошел на престол, и она стала первой в очереди на британский трон.
Через пять лет после свадьбы Елизавета вместе с мужем, принцем Филиппом, отправилась в Кению в отпуск. По информации историков, супруги отдыхали в отеле Treetops, расположенном в Национальном парке Абердаре. Он находится в 165 км от Найроби, а гостиничные номера располагались на деревьях и были обустроены в виде домиков, связанных из жердей.
Именно в таком домике на дереве Елизавета в один момент стала королевой после того, как ее отец умер во сне 6 февраля 1953-го.
"Впервые в мировой истории девушка поднялась на дерево принцессой и, по ее словам, получив самые яркие впечатления, слезла с дерева на следующий день королевой", – написал позже охотник из Великобритании Джим Корбетт, который в одно время с Елизаветой останавливался в этом отеле.
О смерти отца, которого обожала, будущая королева узнала не сразу, поскольку посыльным понадобилось время, чтобы донести трагическую новость в отдаленное место. Известие она перенесла стоически, как и осознание груза ответственности, который теперь свалился на нее.
В Великобританию Елизавета вернулась уже почти королевой. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года и стала настоящим событием в жизни страны, поскольку впервые подобное мероприятие транслировалось по телевизору.
"Капусточка" и Лилибет
У королевы Елизаветы – два основных прозвища. Первое – Лилибет, и появилось оно потому, что в детстве маленькая принцесса не могла выговорить свое полное имя, а произносила его на собственный манер. Вскоре домочадцы подхватили его, и оно намертво приклеилось к будущей королеве. Ее отец, король Георг VI, часто говорил о своих дочерях: "Лилибет — моя гордость. Маргарет — моя радость".
Именно этим именем она подписала прощальную записку, которая была помещена на гроб с телом ее мужа, принца Филиппа в день его похорон.
Второе прозвище монарха – "капуста". Именно так ее зачастую называл покойный супруг. Этот момент отображен в фильме "Королева" (2006 год). Когда Филипп ложится спать, он говорит жене "Подвинься, Капуста". Обратили внимание на прозвище и создатели культового сериала "Корона" о жизни королевской семьи. В одном из эпизодов четвертого сезона Филиппа по громкой связи зовет кого-то словами "Сладкая, сладкая!?". Горничная, испуганно поглядывая на королеву, невозмутимо работающую с бумагами, слышит в ответ: "Сладкая – это Анна, а я "дорогая" или "капусточка".
Точное происхождение этого прозвища неизвестно. Однако существует предположение, что оно пошло от французской фразы "Mon petit chou" ("милая"). В английском варианте она звучит как My little cabbage ("моя маленькая капуста" или "моя капустка").
Но на этом перечень прозвищ королевы не заканчивается. Так, 7-летний сын принца Уильяма Джордж называет свою прабабушку "Ган-Ган". По словам американского биографа Китти Келли, так же своих прабабушек называли принц Чарльз и оба его сына. Поскольку им трудно было выговорить great-grandmother ("прабабушка"), они сократили это слово по-своему.
Кроме того, есть свидетельства, что принц Уильям, когда был совсем маленьким, называл бабушку "Гэри".
Рекорды Елизаветы II
Елизавета II является 40-м монархом с тех пор, как Вильгельм Завоеватель получил корону Англии на Рождество 1066 года. Она также – самый старый монарх, отпраздновавший золотой юбилей (в 2002 году в возрасте 76 лет). Елизавета стала первым британским монархом, отметившим годовщину своей бриллиантовой свадьбы 20 ноября 2007 года и годовщину своей платиновой свадьбы 20 ноября 2017 года.
Только пять других королей и королев в британской истории правили 50 или более лет. Это Виктория, правившая 63 года, Георг III (59 лет), Генрих III (56 лет), Эдуард III (50 лет) и Яков VI и I (58 лет).
Во время своего правления Елизавета II застала 15 президентов США, 16 премьер-министров Великобритании и 7 Пап Римских. В 2016 году она стала самым долгоправящим монархом в мире после того, как умер король Таиланда Рама IX, царствовавший целых 70 лет. Этот рекорд британская королева сможет побить в октябре 2022 года.
95-летняя королева Великобритании – также старейший участник Второй мировой войны, который до сих пор не ушел в отставку, и единственная королева, прошедшая воинскую службу.
"Annus horribilis", или Королевы тоже страдают
1992 год королевские биографы называют одним из самых тяжелых в жизни Елизаветы II. В этом году браки всех троих ее детей потерпели крах, что нанесло серьезный удар по монархии, которая всегда выступала против разводов и выноса семейных проблем на публику.
19 марта второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский, расстался со своей женой Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской, которая была замечена в компании других мужчин и якобы уличена в неподобающем поведении. Тем не менее, после официального развода в 1996 году, сейчас пара живет в доме Эндрю в Royal Lodge. Особняк довольно большой, чтобы не пересекаться без надобности, и бывших супругов такое соседство вполне устраивает.
Всего месяц спустя, 23 апреля, дочь королевы принцесса Анна развелась со своим мужем, капитаном Марком Филлипсом, с которым состояла в браке с 1973 года.
Но больше всего нервов королеве вымотал финал брака принца Чарльза и принцессы Дианы, который с самого начала считался обреченным. 8 июня 1992 года была опубликована откровенная книга Эндрю Мортона "Диана: ее правдивая история", написанная при участии и сотрудничестве самой принцессы, из которой публика узнала самые невероятные тайны из жизни королевской семьи. Позже было еще несколько публичных скандалов, пока в декабре 1992 года премьер-министр Великобритании Джон Мейджор публично не заявил о том, что принц Уэльский и его супруга "расстались". Официальный развод пара оформила только в 1996 году, за год до смерти принцессы Дианы.
Второй удар еще сильнее подкосил монарха. 20 ноября вспыхнул масштабный пожар в Виндзорском замке, который смогли потушить только через 15 часов. Огонь полностью уничтожил 9 залов и серьезно повредил более 100 помещений. Немалый ущерб нанесла вода, которой его тушили.
Чтобы собрать деньги на реставрацию замка в Виндзоре, для туристов открыли часть Букингемского дворца. Реставрационные работы заняли пять лет и обошлись в 37 миллионов фунтов стерлингов, причем работники восстановили лишь половину комнат.
Несмотря на всю свою сдержанность, в публичном выступлении 24 ноября Елизавета назвала 1992-ой "тяжелым годом".
Мостик в Новый Свет: недвижимость Елизаветы II в Нью-Йорке
По информации The Real Deal, в 2015 году королева Великобритании обзавелась квартирой с тремя спальнями на Манхеттене в Нью-Йорке. Ее Величество купила современный пентхаус площадью 3000 квадратных футов (почти 280 квадратных метров) на 50 United Nations Plaza, заплатив за него без малого 8 миллионов долларов. Здание Zeckendorf Development спроектировано архитектором Норманом Фостером, посвященным в рыцари самой королевой в 1990 году. Оно находится прямо через дорогу от северной части комплекса Организации Объединенных Наций, который раскинулся вдоль Ист-Ривер между Восточной 42-й и Восточной 48-й улицами.
Последний официальный визит королевы в США был в 2007 году, но недвижимость, скорее всего, она купила с целью передать ее своим наследникам, чтобы они могли там остановиться в случае необходимости.
Королева кошельков
Портрет Елизаветы II чаще любого другого правителя был изображен на монетах и купюрах за всю историю выпуска денег. Профиль Ее Величества отчеканен на монетах 35 стран по всему миру. Несмотря на то, что большинство из этих монет – юбилейные экземпляры, хватает и стран, где портрет монарха до сих пор на ходовых денежных купюрах. Кроме Великобритании, это Канада, острова Фиджи, Новая Зеландия и другие государства.
Повелительница морей
За свою жизнь королева спустила на воду 23 корабля, первым из которых был HMS Vanguard 30 ноября 1944 года в Клайдбанке, Шотландия, когда она была принцессой Елизаветой.
Первым кораблем Елизаветы, спущенным на воду в статусе королевы, 16 апреля 1953 года, стала любимая яхта семьи монарха "Британия", которая была построена на верфи John Brown & Company в Клайдбанке. Среди других кораблей, которые благословила монарх, – Elizabeth 2 в 1967 году и Queen Mary 2 в 2004 году.
7 декабря 2017 года королева вместе с дочерью Анной спустили на воду один из крупнейших авианосцев в мире и самый крупный корабль за историю королевских ВМС – Queen Elizabeth. В ходе торжества по поводу спуска авианосца на воду королеве показали гигантский торт, изготовленный в форме корабля.
Тайны королевской сумочки
Королевские биографы, а также все те, кто долгие годы работают с с Ее Величеством, знают, что сумочка на ее руке – это не только аксессуар, но и средство невербальной коммуникации. По словам инсайдеров, когда Елизавета II кладет сумку на стол, это означает, что она хочет уйти в течение 5 минут. Если она ставит сумку на пол, это показывает, что ей не нравится разговор, и она хочет, чтобы ее увели. Если же монарх перевешивает сумку с одной руки на другую, это означает, что пришло время закончить разговор, и собеседник ее задерживает.
Что касается выбора сумок, то уже более полувека королева отдает предпочтение трапециевидной сумке из телячьей кожи Traviata от бренда Launer, размеры которой 23х20х10. Поговаривают, что в гардеробе королевы их насчитывается свыше 200. Одна такая сумочка стоит порядка 2346 долларов.
Крокодил, слон и 7 кг креветок: самые необычные подарки для монарха
Королева в своей жизни получила множество подарков, причем стоимость некоторых из них исчисляется очень приличными суммами. В 2017 году в Букингемском дворце даже прошла выставка, где представили 200 презентов монарху от мировых лидеров.
Так, японский император Хирохито подарил королеве лакированную шкатулку, инкрустированную серебряной цаплей. Президент ЮАР Нельсон Мандела вручил Елизавете II шелковый шарф с рисунком, изображающим охоту бушменов на стадо антилоп. Президент Руанды Поль Кагаме преподнес королеве ее портрет из высушенных и сплетенных банановых листьев, а канадские индейцы – тотемный столб.
Но неоднократно Елизавета получала в подарок и животных. Согласно веб-сайту The British Monarchy, это были крокодил из Гамбии в 1961 году, две черепахи, подаренные ей во время тура по Сейшельским островам и семилетний слон по имени Джамбо от президента Камеруна в 1972 году по случаю серебряной свадьбы королевы, два черных бобра в ходе королевского визита в Канаду, шесть кенгуру, презентованных в Австралии в 1977 году. Все животные были переданы на попечение Лондонского зоопарка.
Также ей подарили около 20 лошадей, причем одну – из фарфора от президента Франции Франсуа Олланда. Он преподнес скульптуру королеве в 2014 году во время ее государственного визита в эту страну.
Подарок, который проделал самое долгое путешествие, прежде чем оказаться в Букингемском дворце, был сделан Тимом Пиком, первым британским астронавтом, совершившим космическую прогулку с Международной космической станции. Пик носил значок британского флага во время космической миссии в 2016 году и затем подарил его монарху.
Среди других любопытных подарков, полученных королевой, — пара ковбойских сапог (во время визита в США), солнцезащитные очки, ананасы и 7 кг креветок.
Безусловная любовь Елизаветы II
Елизавете II приписывают появление новой породы собак – дорги, смесь такси и корги. Она известна как заядлая собачница, которая обожает корги. На 18-летие ей подарили суку вельш-корги по кличке Сьюзен, и с тех пор Елизавета не расставалась с этими милыми собаками. Только потомков Сьюзен насчитывается более трех десятков, и все они были чистокровными корги. Последний представитель этой династии по кличке Уиллоу умер от рака в 2018 году.
Что же касается выведения новой породы собак, то якобы вельш-корги королевы погулял с таксой Пипкин ее сестры, принцессы Маргарет, и на свет появилась помесь двух пород, получившая название дорги. Двух щенков, родившихся в результате, назвали Вулкан и Кэнди. В декабре прошлого года Вулкан умер, и королева зареклась заводить щенков, потому что не хотела, чтобы животные скучали после ее смерти.
После госпитализации принца Филиппа и скандального интервью Меган Маркл, которые сильно ударили по королеве, ей, чтобы утешить, подарили двух щенков – корги и дорги. Дорги Елизавета назвала Фергюсом, а корги – Мьюиком.
У королевы Елизаветы и принца Филиппа родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960), герцог Йоркский, и принц Эдвард, граф Уэссекский (1964). Также Ее Величество является бабушкой 8 внуков и имеет 12 правнуков.
В Великобритании 95-летие королевы собирались с размахом отпраздновать, но поначалу грандиозным планам помешала пандемия коронавируса, а окончательно все изменила смерть принца Филиппа, мужа Елизаветы II, скончавшегося 9 апреля 2021 года.
Напомним, Букингемский дворец представил новый портрет королевы в честь ее 96-летия, а американская компания Mattel создала коллекционную Барби в честь Платинового юбилея.