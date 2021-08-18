Історію кохання і загибелі єдиного сина президента Кеннеді екранізують

Розповідь про сина загиблого президента США Джона Кеннеді і його коханої Керолайн Бессетт стане першим епізодом в серії історій в "Американській історії кохання".

Автор культових "Американської історії жахів" і "Американської історії злочинів" Раян Мерфі екранізує історію відносин Джона Ф. Кеннеді-молодшого і Керолайн Бассет, яких називали культовими іконами 90-их, повідомляє Deadline.

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Розповідь про Джона і Керолайн відкриє новий проект Мерфі під назвою "Американська історія кохання". Це серія антологій за сценаріями, у яких розповідається про справжні любовні історії, які привернули увагу всього світу.

Перший сезон покаже бурхливі залицяння і єдиного сина президента Джонна Кеннеді, Джона Ф. Кеннеді-молодшого і модної публіцистки Керолайн Бессетт.

[ + – ] Джон Ф. Кеннеді-молодший і Керолайн Бессетт Фото: Getty Images

Короткий виклад сюжету серіалу говорить:

"Те, що починалося як прекрасний союз для молодої пари, широко відомої як американська королівська сім'я, почало руйнуватися під напругою безжального мікроскопа і пильних поглядів бульварних ЗМІ. Тиск їхньої кар'єри і, за чутками, сімейні розбіжності закінчилися їхньою трагічною смертю, коли приватний літак впав в океан туманної літньої ночі біля узбережжя Массачусетсу".

Роман сина Кеннеді і Керолайн перетворив пару в заручників своєї любові. Дівчина максимально уникала уваги публіки, відмовлялася від зйомок і інтерв'ю, а також від публічних заходів, а Джон знайшов заспокоєння за штурвалом літака.

[ + – ] Роман Джона і Керолайн розвивався під пильною увагою ЗМІ

Їхнє весілля було максимально секретним, і на ньому були присутні тільки 40 гостей.

16 липня 1999 року літак під управлінням Джона Ф. Кеннеді-молодшого впав у води Атлантичного океану. Разом з ним загинула і Керолайн, а також її сестра Лорін. Пара летіла на весілля Рорі, кузини Джона, молодшої сестри Джона Кеннеді Рорі.

У ЗМІ писали, що дружина Кеннеді-молодшого не хотіла летіти на торжество, оскільки вже тоді в пари було не все добре, проте все ж погодилася, щоб не провокувати додаткові розмови відсутністю на такому важливому сімейному заході.

Джон Фіцджеральд Кеннеді-молодший народився 25 листопада 1960 року через 16 днів після того, як його батько був обраний президентом США. На момент смерті йому було 39 років. Експерти встановили, що аварія літака сталася через дезорієнтацію в просторі і через погану видимість, оскільки він летів у темний час доби, а в пілота було всього 75 льотних годин за плечима.

Раніше ми писали про вдову Джона Ф. Кеннеді-старшого, Жаклін, яка стала свідком загибелі власного чоловіка, але проявила неймовірну стійкість і силу духу в трагічні моменти. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀