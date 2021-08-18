Вера Брежнева показала свою квартиру в Киеве (фото)

Артистка вернулась в Киев из-за рубежа и остановилась в своей столичной квартире.

Певица Вера Брежнева в сториз Instagram показала несколько кадров, сделанных в ее квартире в Киеве. Как пишет teleprogramma.pro, артистка только недавно вернулась из Италии и Греции, приступив к активной работе в украинской столице.

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На одном снимке виден стол с восемью стульями и дизайнерская люстра. Интерьер выполнен в светлых тонах, и каждая деталь в нем подобрана со вкусом.

[ + – ] Интерьер в квартире певицы выдает вкус и стиль Фото: Скриншот

На втором снимке видно окно почти на всю высоту стены, занавешенное белым тюлем и светлыми шторами.

[ + – ] В дизайне интерьера преобладают пастельные тона Фото: Скриншот

Также Вера засветила часть интерьера, позируя в обновке перед зеркалом. На заднем плане видны кровать и торшер.

[ + – ] Вера Брежнева примерила обновки в своей киевской квартире Фото: Скриншот

Весной журналисты программы "Разоблачение" рассказали о недвижимости, которой певица владеет вместе со своим супругом Константином Меладзе. Так, по их информации, 57-летний продюсер приобрел пятикомнатные апартаменты в новостройке, и цена такой недвижимости достигает миллиона долларов.

У бывшей участницы "золотого" состава группы "ВИА Гра" также есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске и пятикомнатная квартира на Десятинной в старинном доме.

[ + – ] Журналисты показали недвижимость Веры Брежневой и Константина Меладзе

У пары также есть загородный дом в поселке Украинка на берегу Днепр с собственным выходом к реке и причалом для яхт.

Вера Брежнева и Константин Меладзе сейчас живут на три страны. Кроме Украины, они имеют недвижимость в России и Италии.

Напомним, два года назад певица попала под шквал критики, когда заявила, что не считает себя украинской исполнительницей.