RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Віра Брежнєва показала свою квартиру в Києві (фото)

758
Віра Брежнєва, співачка, бішон фрізе, собака, домашній вихованець
Фото: Vera Brezhneva/Instagram | Віра Брежнєва і її бішон фрізе Дейзі

Артистка повернулася до Києва з-за кордону і зупинилася у своїй столичній квартирі.

Співачка Віра Брежнєва в сторіз Instagram показала кілька кадрів, зроблених в її квартирі в Києві. Як пише teleprogramma.pro, артистка тільки недавно повернулася з Італії і Греції, приступивши до активної роботи в українській столиці.

На одному знімку видно стіл з вісьмома стільцями і дизайнерську люстру. Інтер'єр виконаний у світлих тонах, і кожна деталь у ньому підібрана зі смаком.

квартира, Віра Брежнєва, інтер'єр
Інтер'єр у квартирі співачки видає смак і стиль
Фото: Скриншот

На другому знімку видно вікно майже на всю висоту стіни, завішені білим тюлем і світлими шторами.

Віра Брежнєва, квартира, інтер'єр
У дизайні інтер'єру переважають пастельні тони
Фото: Скриншот

Також Віра засвітила частину інтер'єру, позуючи в обновці перед дзеркалом. На задньому плані видно ліжко і торшер.

Віра Брежнєва, квартира, інтер'єр
Віра Брежнєва приміряла обновки у своїй київській квартирі
Фото: Скриншот

Навесні журналісти програми "Викриття" розповіли про нерухомість, якою співачка володіє разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. Так, за їхньою інформацією, 57-річний продюсер придбав п'ятикімнатні апартаменти в новобудові, і ціна такої нерухомості досягає мільйона доларів.

У колишньої учасниці "золотого" складу групи "ВІА Гра" також є два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську і п'ятикімнатна квартира на Десятинній у старовинному будинку.

Журналісти показали нерухомість Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе

У пари також є заміський будинок у селищі Українка на березі Дніпра з власним виходом до річки і причалом для яхт.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе наразі живуть на три країни. Крім України, вони мають нерухомість в Росії та Італії.

Нагадаємо, два роки тому співачка потрапила під шквал критики, коли заявила, що не вважає себе українською виконавицею.