Віра Брежнєва показала свою квартиру в Києві (фото)

Артистка повернулася до Києва з-за кордону і зупинилася у своїй столичній квартирі.

Співачка Віра Брежнєва в сторіз Instagram показала кілька кадрів, зроблених в її квартирі в Києві. Як пише teleprogramma.pro, артистка тільки недавно повернулася з Італії і Греції, приступивши до активної роботи в українській столиці.

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На одному знімку видно стіл з вісьмома стільцями і дизайнерську люстру. Інтер'єр виконаний у світлих тонах, і кожна деталь у ньому підібрана зі смаком.

[ + – ] Інтер'єр у квартирі співачки видає смак і стиль Фото: Скриншот

На другому знімку видно вікно майже на всю висоту стіни, завішені білим тюлем і світлими шторами.

[ + – ] У дизайні інтер'єру переважають пастельні тони Фото: Скриншот

Також Віра засвітила частину інтер'єру, позуючи в обновці перед дзеркалом. На задньому плані видно ліжко і торшер.

[ + – ] Віра Брежнєва приміряла обновки у своїй київській квартирі Фото: Скриншот

Навесні журналісти програми "Викриття" розповіли про нерухомість, якою співачка володіє разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. Так, за їхньою інформацією, 57-річний продюсер придбав п'ятикімнатні апартаменти в новобудові, і ціна такої нерухомості досягає мільйона доларів.

У колишньої учасниці "золотого" складу групи "ВІА Гра" також є два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську і п'ятикімнатна квартира на Десятинній у старовинному будинку.

[ + – ] Журналісти показали нерухомість Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе

У пари також є заміський будинок у селищі Українка на березі Дніпра з власним виходом до річки і причалом для яхт.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе наразі живуть на три країни. Крім України, вони мають нерухомість в Росії та Італії.

Нагадаємо, два роки тому співачка потрапила під шквал критики, коли заявила, що не вважає себе українською виконавицею.