Віра Брежнєва показала свою квартиру в Києві (фото)
Артистка повернулася до Києва з-за кордону і зупинилася у своїй столичній квартирі.
Співачка Віра Брежнєва в сторіз Instagram показала кілька кадрів, зроблених в її квартирі в Києві. Як пише teleprogramma.pro, артистка тільки недавно повернулася з Італії і Греції, приступивши до активної роботи в українській столиці.
На одному знімку видно стіл з вісьмома стільцями і дизайнерську люстру. Інтер'єр виконаний у світлих тонах, і кожна деталь у ньому підібрана зі смаком.
На другому знімку видно вікно майже на всю висоту стіни, завішені білим тюлем і світлими шторами.
Також Віра засвітила частину інтер'єру, позуючи в обновці перед дзеркалом. На задньому плані видно ліжко і торшер.
Навесні журналісти програми "Викриття" розповіли про нерухомість, якою співачка володіє разом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе. Так, за їхньою інформацією, 57-річний продюсер придбав п'ятикімнатні апартаменти в новобудові, і ціна такої нерухомості досягає мільйона доларів.
У колишньої учасниці "золотого" складу групи "ВІА Гра" також є два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську і п'ятикімнатна квартира на Десятинній у старовинному будинку.
У пари також є заміський будинок у селищі Українка на березі Дніпра з власним виходом до річки і причалом для яхт.
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе наразі живуть на три країни. Крім України, вони мають нерухомість в Росії та Італії.
Нагадаємо, два роки тому співачка потрапила під шквал критики, коли заявила, що не вважає себе українською виконавицею.