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Тренды осени 2021. Самые актуальные образы сезона

Дарья Бережная
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Фото: WWD | Образы осени: моно-цвет и вязаный кардиган

Осень наступит уже неделю. А значит, надо подготовиться и достать с полок то, что пригодится для модного образа.

Теплые свитера, удобные пальто и пуховики – осенние тренды обычно не слишком разнятся из года в год. Ведь когда холодает, о том, насколько модно ты выглядишь, задумываешься в последнюю очередь. Но есть несколько трендов, которые помогут осенью 2021 года выглядеть именно так, как предполагали дизайнеры, выпуская свои сезонные коллекции. И хорошая новость – многое из этого уже наверняка есть в вашем гардеробе.

Вязаные вещи

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Дизайнеры решили не отказываться от вязаных свитеров, кардиганов и жилеток
Фото: WWD

Дизайнеры решили не отказываться от вязаных свитеров, кардиганов и жилеток. Модно все. Причем самых разных фасонов.

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Оверсайз по-прежнему в тренде
Фото: Vogue

Но все же один тренд стоит особняком – оверсайз. Свитер должен выглядеть так, будто вы стащили его у старшего брата, или своего парня.

Пэчворк

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В стиле пэчворк может быть все – от брюк до пальто
Фото: Vogue

Одежда из лоскутов стала популярна еще во времена хиппи, когда в тренде были народные мотивы и хенд-мейд. Сейчас в стиле пэчворк может быть все – от брюк до пальто.

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Свитера должны выглядеть так, будто их собирали из вязаных лоскутов
Фото: WWD

Свитера, к слову, тоже. Если они выглядят так, будто их собирали из вязаных лоскутов – это хорошо. Если они разноцветные – это еще лучше.

Цветные кожаные пальто

тренды осени 2021
Обязательный предмет одежды на осень – цветное кожаное пальто
Фото: Tatler

Еще один обязательный предмет одежды на осень – цветное кожаное пальто. Тем более, чТо сейчас оно может быть из эко-кожи, это даже приветствуется.

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Приветствуются кислотные цвета – такие, чтоб светились в пасмурную погоду
Фото: Vogue

Кожаные пальто и плащи были на пике моды во времена сериала "Горец" и трилогии "Матрица", но тогда они создавали образ таинственного и обезличенного героя. Сейчас кожа должна быть яркой. Приветствуются даже кислотные цвета – такие, чтоб буквально светились в пасмурную погоду.

Анималистичный принт

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Этой осенью "животный" принт – маст-хэв
Фото: Vogue

Долгое время одежда "под зебру", "тигра", "леопарда" и прочих представителей животного мира считалась слегка вульгарной, и дизайнеры хоть и вводили эту расцветку время от времени, но носить одежду с анималистичным принтом рисковали только самые смелые.

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Анималистичный принт в моде
Фото: WWD

Этой осенью "животный" принт – маст-хэв (must have) в гардеробе у каждой, кто хочет быть в тренде. Если пальто или платье в "леопарда" кажется все еще слишком смелой идеей, можно ограничиться небольшой деталью: колготками, или юбкой.

Моно-цвет

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Что, если одеться в одном цвете с головы до пят?
Фото: WWD

Дизайнеры всегда рассказывают о том, как нужно сочетать цвета и фактуры. Но одеться в одном цвете с головы до пят – это весьма смело и всегда привлекает внимание.

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Фактуры и ткани могут быть разными, но в одном тоне
Фото: WWD

Фактуры и ткани могут быть разными, но в одном тоне. Появиться на улице одетой только в алое, или только в цвет беж – над этим придется потрудиться.

Обувь, как ранее исследовал Фокус, может быть, как удобной, чтобы, наконец, нагуляться вдоволь после режима самоизоляции, так и в ретро-стиле, что предполагает платформу и каблуки.

Кроме этого стилисты отмечают – все эти тренды отлично дополнят самые модные цвета волос.

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цвет волос, тренд осени 2021
цвет волос, тренд осени 2021
цвет волос, тренд осени 2021
Все фото: Instagram richykanda
цвет волос, тренд осени 2021
цвет волос, тренд осени 2021
цвет волос, тренд осени 2021
цвет волос, тренд осени 2021
цвет волос, тренд осени 2021

Среди самых популярных: "клубничный блонд", когда волосы неуловимо отливают розовым, чернильно-черный с алым отблеском и медно-красный, который будет отлично смотреться на фоне осенней листвы и выделять свою хозяйку в пасмурную серую погоду, когда листья опадут.