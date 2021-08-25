Тренди осені 2021. Найактуальніші образи сезону
Осінь настане вже за тиждень. А значить, треба підготуватися і дістати з полиць те, що стане в нагоді для модного образу.
Теплі светри, зручні пальто і пуховики — осінні тренди зазвичай не надто різняться з року в рік. Адже коли холоднішає, про те, наскільки модно ти виглядаєш, замислюєшся в останню чергу. Але є кілька трендів, які допоможуть восени 2021 року виглядати саме так, як припускали дизайнери, випускаючи свої сезонні колекції. І хороша новина — багато що з цього вже, напевно, є у вашому гардеробі.
В'язані речі
Дизайнери вирішили не відмовлятися від в'язаних светрів, кардиганів та жилетів. Модно все. Причому найрізноманітніших фасонів.
Але все ж один тренд стоїть окремо — оверсайз. Светр повинен виглядати так, наче ви стягнули його зі старшого брата або свого хлопця.
Печворк
Одяг з клаптів став популярним ще за часів хіпі, коли в тренді були народні мотиви і хендмейд. Наразі в стилі печворк може бути все — від штанів до пальто.
Светри, до слова, теж. Якщо вони виглядають так, наче їх збирали з в'язаних клаптів — це добре. Якщо вони різнокольорові — це ще краще.
Кольорові шкіряні пальта
Ще один обов'язковий предмет одягу на осінь — кольорове шкіряне пальто. Тим більше, що зараз воно може бути з екошкіри, це навіть краще.
Шкіряні пальта і плащі були на піку моди в часи серіалу "Горець" і трилогії "Матриця", але тоді вони створювали образ таємничого і знеособленого героя. Наразі шкіра повинна бути яскравою. Вітаються навіть кислотні кольори — такі, щоб буквально світилися в похмуру погоду.
Анімалістичний принт
Довгий час одяг "під зебру", "тигра", "леопарда" та інших представників тваринного світу вважався трохи вульгарним, і дизайнери хоч і вводили це забарвлення час від часу, але носити одяг з анімалістичним принтом ризикували тільки найсміливіші.
Цієї осені "тваринний" принт — маст-хев (must have) у гардеробі кожної, хто хоче бути в тренді. Якщо пальто або плаття в "леопарді" здається все ще занадто сміливою ідеєю, можна обмежитися невеликою деталлю: колготками або спідницею.
Моно-колір
Дизайнери завжди розповідають про те, як потрібно поєднувати кольори і фактури. Але одягнутися в одному кольорі з голови до п'ят — це дуже сміливо і завжди привертає увагу.
Фактури і тканини можуть бути різними, але в одному тоні. З'явитися на вулиці одягненою лише в алое, або тільки в колір беж — над цим доведеться потрудитися.
Взуття, як раніше досліджував Фокус, може бути, як зручним, щоб нарешті нагулятися вдосталь після режиму самоізоляції, так і в ретро-стилі, що передбачає платформу і каблуки.
Крім цього, стилісти зазначають — усі ці тренди відмінно доповнять наймодніші кольори волосся.
Серед найпопулярніших: "полуничний блонд", коли волосся невловимо відбиває рожевим, чорнильно-чорний з червоним відблиском і мідно-червоний, який матиме гарний вигляд на фоні осіннього листя і виділятиме свою господиню в похмуру сіру погоду, коли листя опаде.