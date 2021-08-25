Тренди осені 2021. Найактуальніші образи сезону

Осінь настане вже за тиждень. А значить, треба підготуватися і дістати з полиць те, що стане в нагоді для модного образу.

Теплі светри, зручні пальто і пуховики — осінні тренди зазвичай не надто різняться з року в рік. Адже коли холоднішає, про те, наскільки модно ти виглядаєш, замислюєшся в останню чергу. Але є кілька трендів, які допоможуть восени 2021 року виглядати саме так, як припускали дизайнери, випускаючи свої сезонні колекції. І хороша новина — багато що з цього вже, напевно, є у вашому гардеробі.

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В'язані речі

[ + – ] Дизайнери вирішили не відмовлятися від в'язаних светрів, кардиганів та жилетів Фото: WWD

Дизайнери вирішили не відмовлятися від в'язаних светрів, кардиганів та жилетів. Модно все. Причому найрізноманітніших фасонів.

[ + – ] Оверсайз, як і раніше, у тренді Фото: Vogue

Але все ж один тренд стоїть окремо — оверсайз. Светр повинен виглядати так, наче ви стягнули його зі старшого брата або свого хлопця.

Печворк

[ + – ] У стилі печворк може бути все — від штанів до пальто Фото: Vogue

Одяг з клаптів став популярним ще за часів хіпі, коли в тренді були народні мотиви і хендмейд. Наразі в стилі печворк може бути все — від штанів до пальто.

[ + – ] Светри повинні виглядати так, наче їх збирали з в'язаних клаптів Фото: WWD

Светри, до слова, теж. Якщо вони виглядають так, наче їх збирали з в'язаних клаптів — це добре. Якщо вони різнокольорові — це ще краще.

Кольорові шкіряні пальта

[ + – ] Обов'язковий предмет одягу на осінь — кольорове шкіряне пальто Фото: Tatler

Ще один обов'язковий предмет одягу на осінь — кольорове шкіряне пальто. Тим більше, що зараз воно може бути з екошкіри, це навіть краще.

[ + – ] Вітаються кислотні кольори — такі, щоб світилися в похмуру погоду Фото: Vogue

Шкіряні пальта і плащі були на піку моди в часи серіалу "Горець" і трилогії "Матриця", але тоді вони створювали образ таємничого і знеособленого героя. Наразі шкіра повинна бути яскравою. Вітаються навіть кислотні кольори — такі, щоб буквально світилися в похмуру погоду.

Анімалістичний принт

[ + – ] Цієї осені "тваринний" принт — маст-хев Фото: Vogue

Довгий час одяг "під зебру", "тигра", "леопарда" та інших представників тваринного світу вважався трохи вульгарним, і дизайнери хоч і вводили це забарвлення час від часу, але носити одяг з анімалістичним принтом ризикували тільки найсміливіші.

[ + – ] Анімалістичний принт у моді Фото: WWD

Цієї осені "тваринний" принт — маст-хев (must have) у гардеробі кожної, хто хоче бути в тренді. Якщо пальто або плаття в "леопарді" здається все ще занадто сміливою ідеєю, можна обмежитися невеликою деталлю: колготками або спідницею.

Моно-колір

[ + – ] Що, якщо одягнутися в одному кольорі з голови до п'ят? Фото: WWD

Дизайнери завжди розповідають про те, як потрібно поєднувати кольори і фактури. Але одягнутися в одному кольорі з голови до п'ят — це дуже сміливо і завжди привертає увагу.

[ + – ] Фактури і тканини можуть бути різними, але в одному тоні Фото: WWD

Фактури і тканини можуть бути різними, але в одному тоні. З'явитися на вулиці одягненою лише в алое, або тільки в колір беж — над цим доведеться потрудитися.

Взуття, як раніше досліджував Фокус, може бути, як зручним, щоб нарешті нагулятися вдосталь після режиму самоізоляції, так і в ретро-стилі, що передбачає платформу і каблуки.

Крім цього, стилісти зазначають — усі ці тренди відмінно доповнять наймодніші кольори волосся.

[ + – ] Усі фото: Instagram richykanda

Серед найпопулярніших: "полуничний блонд", коли волосся невловимо відбиває рожевим, чорнильно-чорний з червоним відблиском і мідно-червоний, який матиме гарний вигляд на фоні осіннього листя і виділятиме свою господиню в похмуру сіру погоду, коли листя опаде.