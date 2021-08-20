Наш ответ Джоли: дочь Виктора Ющенко повторила фотосессию Анджелины с пчелами (фото, видео)

Виталина Ющенко подчеркнула, что не боится пчел, потому что в ее семье их обожают. Ее отец, третий президент Украины Виктор Ющенко, – известный пчеловод.

41-летняя дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина повторила опасную фотосессию голливудской актрисы Анджелины Джоли, снявшись с пчелами на теле и лице. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети, а видео появилось на ее YouTube-канале.

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Таким способом она поздравила украинцев с Преображением Господним, а пчеловодов – с их праздником. Вместе с тем Виталина указала на серьезную опасность.

Она отметила, что хочет привлечь внимание соотечественников к катастрофической ситуации с пчелами. Ежегодно до 30% пчел гибнут из-за химикатов, экологической ситуации в мире и человеческого фактора.

"Я очень рада, что актриса Анджелина Джоли и Nation Geographic так особо обратили внимание на эту проблематику. Я решила присоединиться к этому всемирно важному проекту. И вот что у нас с командой получилось – оценивайте уже сами", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ] Виталина Ющенко в экстремальной фотосессии

При этом Виталина акцентировала внимание на том, что главная на фото не она, а насекомые, которых многие люди боятся, но она и ее семья "их просто обожают".

Предвидя, что ее могут обвинить в плагиате, Ющенко уточнила, что она не ставила целью скопировать нашумевшее видео с голливудской знаменитостью, а наоборот призывает более известных людей, чиновников и неравнодушных граждан подключаться, создавать флешмобы и информировать как можно больше людей об этой беде.

По словам героини видео, проблема гибели пчел очень актуальна для нашей страны, поскольку Украина занимает 4-е место в мире по пчеловодству.

"На этом моя гуманитарная миссия по спасению популяций пчел от вымирания не заканчивается. Уже сейчас ведется работа команды по сотрудничеству с международными организациями, в первую очередь ЮНЕСКО и с Анджелиной Джоли и всей сознательной общественностью по этой сверхважной мировой проблеме", – подытожила Виталина.

[ + – ] Дочь третьего президента Украины подчеркнула, что хочет привлечь внимание к проблеме гибели пчел

Как известно, Анджелина Джоли появилась в нашумевшей фотосессии в мае, мужественно позируя, пока пчелы ползали по ее телу и лицу. Таким образом она хотела привлечь внимание человечества к проблеме вымирания пчел.