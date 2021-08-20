Наша відповідь Джолі: дочка Віктора Ющенка повторила фотосесію Анджеліни з бджолами (фото, відео)

Віталіна Ющенко підкреслила, що не боїться бджіл, тому що в її родині їх люблять. Її батько, третій президент України Віктор Ющенко, — відомий бджоляр.

41-річна дочка третього президента України Віктора Ющенка Віталіна повторила небезпечну фотосесію голлівудської актриси Анджеліни Джолі, знявшись з бджолами на тілі та обличчі. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі, а відео з'явилося на її YouTube-каналі.

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Таким способом вона привітала українців з Преображенням Господнім, а бджолярів — з їх святом. Разом з тим Віталіна вказала на серйозну небезпеку.

Вона зазначила, що хоче привернути увагу співвітчизників до катастрофічної ситуації з бджолами. Щорічно до 30% бджіл гинуть через хімікати, екологічну ситуацію у світі та людський фактор.

"Я дуже рада, що актриса Анджеліна Джолі і Nation Geographic так особливо звернули увагу на цю проблематику. Я вирішила приєднатися до цього всесвітньо важливого проєкту. І ось що у нас з командою вийшло — оцінюйте вже самі", — йдеться у підписі до знімка.

[ + – ] Віталіна Ющенко в екстремальній фотосесії

При цьому Віталіна акцентувала увагу на тому, що головна на фото не вона, а комахи, яких багато людей бояться, але вона та її сім'я "їх просто обожнюють".

Передбачаючи, що її можуть звинуватити у плагіаті, Ющенко уточнила, що вона не ставила за мету скопіювати гучне відео з голлівудською знаменитістю, а навпаки закликає більш відомих людей, чиновників і небайдужих громадян підключатися, створювати флешмоби та інформувати якомога більше людей про цю біду.

За словами героїні відео, проблема загибелі бджіл дуже актуальна для нашої країни, оскільки Україна займає 4-е місце у світі по бджільництву.

"На цьому моя гуманітарна місія з порятунку популяцій бджіл від вимирання не закінчується. Вже зараз ведеться робота команди зі співробітництва з міжнародними організаціями, в першу чергу ЮНЕСКО і з Анджеліною Джолі і всією свідомою громадськістю по цій надважливій світовій проблемі", — підсумувала Віталіна.

[ + – ] Дочка третього президента України підкреслила, що хоче привернути увагу до проблеми загибелі бджіл

Як відомо, Анджеліна Джолі з'явилася в гучній фотосесії у травні, мужньо позуючи, поки бджоли повзали по її тілу і обличчю. Таким чином вона хотіла привернути увагу людства до проблеми вимирання бджіл.