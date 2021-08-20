Певец The Weeknd обзавелся роскошным особняком за $70 млн (фото)

Изначально хозяева, голландский медиа-магнат Рейнаут Орлеманс и его жена, не планировали продавать дом, но сумма сделки была более чем впечатляющей.

31-летний канадский певец The Weeknd (в миру Абель Макконенн Тесфай) стал владельцем особняка в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, предложив его предыдущим хозяевам, голландскому медиа-магнату Рейнауту Орлемансу и его жене Даниэль сумму, от которой они не смогли отказаться, пишет The Wall Street Journal.

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Речь идет о $70 миллионах. Абель искал новый дом в этом районе, и агенты Рейни и Бранден Уильямс из Beverly Hills Estates осмотрели дом площадью 3066 квадратных метров, прежде чем обратиться от имени певца к владельцам поместья.

Изначально Орлемансы не собирались продавать свою недвижимость, однако сумма сделки была более чем щедрой и таки состоялась.

Особняк имеет девять спален, спа, крытый и открытый бассейны, спортивную площадку, теннисный корт и музыкальную студию, где Абель может продолжать создавать хиты.

Новость о новом приобретении артиста появилась вскоре после того, как певец побил рекорд за наибольшее количество недель подряд (88) в списке Billboard Hot 100 со своим синглом Blinding Lights. Ранее он принадлежал песне Radio Active группы Imagine Dragons установил предыдущий рекорд.

Напомним, недавно Абель дал откровенное интервью журналу GQ, в котором откровенно рассказал о несчастной любви, а также о своих проблемах с наркотиками и непростом подростковом возрасте. Кроме того, он признался, что очень хочет семью и детей. По словам музыканта, это дало бы ему очередную порцию вдохновения для создания новых хитов.