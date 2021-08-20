Співак The Weeknd придбав розкішний особняк за $70 млн (фото)

Спочатку господарі, голландський медіа-магнат Рейнаут Орлеманс і його дружина, не планували продавати будинок, але сума угоди була більш ніж приголомшливою.

31-річний канадський співак The Weeknd (Ейбел Макконен Тесфає) став власником особняка в престижному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр, запропонувавши його попереднім господарям, голландському медіа-магнату Рейнаут Орлемансу і його дружині Даніель суму, від якої вони не змогли відмовитися, пише The Wall Street Journal.

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Йдеться про $70 мільйонів. Ейбел шукав новий будинок у цьому районі, і агенти Рейні та Бранден Вільямс з Beverly Hills Estates оглянули будинок площею 3066 квадратних метрів, перш ніж звернутися від імені співака до власників маєтку.

Спочатку Орлеманси не збиралися продавати свою нерухомість, однак сума угоди була більш ніж щедрою і торги відбулися.

Особняк має дев'ять спалень, спа, критий і відкритий басейни, спортивний майданчик, тенісний корт і музичну студію, де Ейбел може продовжувати створювати хіти.

Новина про нове житло артиста з'явилася незабаром після того, як співак побив рекорд за найбільшу кількість тижнів поспіль (88) у списку Billboard Hot 100 зі своїм синглом Blinding Lights. Раніше він належав пісні Radio Active групи Imagine Dragons, які встановили попередній рекорд.

Нагадаємо, нещодавно Ейбел дав відверте інтерв'ю журналу GQ, у якому відверто розповів про нещасливе кохання, а також про свої проблеми з наркотиками і непростий підлітковий вік. Крім того, він зізнався, що дуже хоче сім'ю та дітей. За словами музиканта, це дало б йому чергову порцію натхнення для створення нових хітів.