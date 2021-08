Розповів про наркотики та нещасне кохання: The Weeknd з'явився на обкладинці GQ і дав інтерв'ю

31-річний співак розповів, що його надихає і про що він шкодує

Канадський співак The Weeknd вже може похвалитися двома преміями "Греммі" та номінацією на "Оскар", однак відвертих інтерв'ю в його скарбничці майже немає. Журнал GQ вирішив виправити цю ситуацію.

Абель Макконен Тесфає, а саме так насправді звуть The Weeknd, знявся в новій фотосесії, для якої приміряв одяг від таких будинків моди як Louis Vuitton, Celine, Saint Laurent, Tom Ford і Ralph Lauren. Свій псевдонім він вибрав завдяки епізоду зі своєї юності, коли в 2007 році він і його друг "пішли зі школи в один прекрасний вікенд і не повернулися додому".

А в інтерв'ю розповів про особисте життя, про проблеми з наркотиками та про те, що його надихає. Нагадаємо, нещодавно виконавця помітили на концерті разом із Анджеліною Джолі, так що по таблоїдах негайно поповзли чутки про їхній роман.

Сам The Weeknd порівнює себе з містером Джекілом і містером Хайдом.

"Межі спочатку були розмитими. І в міру розвитку моєї кар'єри — коли я розвивався як чоловік — стало ясно, що Абель — це той, до кого я повертаюся додому щоночі. А The Weeknd — це той, із ким я йду працювати. Абель іноді може бути поганим, чуваче. Але я думаю, що The Weeknd — це Хайд. Абель — це доктор Джекіл", — каже співак.

"Але я не маю стосунку до темряви. Моє мистецтво — темрява, і я пережив важкі часи. Я використовував ті похмурі часи як джерело натхнення для свого мистецтва. Але мені здається, що саме тому, що я не маю стосунку до темряви, я зміг направити це і вкласти в свою музику і в своє мистецтво. Мої шанувальники не називають мене The Weeknd. Мене звуть Абель. Це непроста річ, але я думаю, що історія The Weeknd ще не закінчена", — зазначає Абель. Його альтер-его в червоному піджаку постійно вбивають у кліпах, але з тягою до самогубства це не пов'язано, каже співак.

"Це безумство, правда? Думаю, це я забираю The Weeknd у Абель. Я думаю, що багато людей думають: "О, він схильний до самогубства". Це не так. Думаю, це я вилучаю The Weeknd зі світу, але він все одно знаходить свій шлях назад. Він продовжує повертатися", — розмірковує над своїм героєм виконавець.

Він розповідає, що завжди співав і завжди хотів співати: в класі, за обіднім столом, на вулиці. І через це нерідко виникали проблеми, тому що це не завжди було доречно. Але життя Абеля змінив його друг Ла Мар, який порадив йому взяти участь у пісенному конкурсі, а також пісня What You Need, перша від The Weeknd, яка потрапила в ротацію на радіо. Тоді ніхто не знав, хто її автор, а сам Абель трудився в магазині American Apparel, розкладаючи речі по полицях.

Із того моменту багато що змінилося, зараз The Weeknd є одним із найбільш високооплачуваних співаків у світі. За даними Forbes, його річний дохід становить 92 мільйони доларів. А він вперше покинув Канаду тільки в 21 рік, коли поїхав у турне.

"Я ніколи не залишав Торонто до цього моменту. Я жив у Торонто все своє життя. Я ніколи не літав у літаках, поки мені не виповнилося 21 рік", — зізнався співак.

Однак він намагається уникати публічності, тому що хоче просто спокійно ходити вулицями, а не тікати від папараці та шанувальників. Щоб контролювати своє життя, він також відмовився і від наркотиків. Ейбел вперше спробував марихуану ще в школі, в 11 років, потім перейшов на більш важкі наркотики, проте тепер він запевняє, що "чистий".

"Я п'ю рідко. Я не так багато п'ю, як раніше. Пропала романтика сп'яніння. І ніяких наркотиків. Раніше мені здавалося, що мені це потрібно. Але тоді я не хотів зрозуміти, як зробити так, щоб мені це було не потрібно. Я провів останні кілька років, усвідомлюючи це та дякуючи Богові за те, що мені це не потрібно. Тому що багатьом людям важко це подолати. Але я знав, що не хочу цього", — зізнався музикант.

"Я вважаю, що, коли комусь сумно, вони складають музику краще. Вони роблять більш емоційну музику, більш чесну музику. Катарсичну, лікувальну музику. Я точно навмисно потрапляв у ситуації, які завдавали мені психологічної шкоди. Тому що створення відмінної музики — це наркотик. Це залежність. На щастя, я пройшов через це й навчився керувати цим. І я відчув досить темряви в своєму житті, цього вистачить на все життя. Мені пощастило, що у мене є музика. Ймовірно, я не дуже багато займався терапією, тому що відчував, що музика — моя терапія. Розбите серце — поганий досвід, але він все ж надихає на чудову музику", — зізнався він.

На завершення інтерв'ю артист несподівано заявив, що мріє стати татом і завести сім'ю:

"І з часом я хочу сім'ю. Я знаю, що раніше говорив, що не хочу, але в дійсності я знаю, що хочу. Я хочу дітей. Думаю, я говорю це, тому що мені подобається траєкторія моєї кар'єри. Але також я відчуваю, що наявність дітей могло б вплинути на мене і надихнути більше", — заявив він і пообіцяв, що обов'язково роз'яснить своїм дітям, коли вони з'являться, сенс своїх похмурих текстів.