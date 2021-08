Рассказал о наркотиках и несчастной любви: The Weeknd появился на обложке GQ и дал интервью

31-летний певец рассказал, что его вдохновляет и о чем сожалеет

Канадский певец The Weeknd уже может похвастаться двумя премиями "Грэмми" и номинацией на "Оскар", однако откровенных интервью в его копилке почти нет. Журнал GQ решил исправить это положение.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Эйбел Макконен Тесфайе, а именно так на самом деле зовут The Weeknd, снялся в новой фотосессии, для которой примерил одежду от таких домов моды, как Louis Vuitton, Celine, Saint Laurent, Tom Ford и Ralph Lauren. Свой псевдоним он выбрал благодаря эпизоду из своей юности, когда в 2007 году он и его друг "ушли из школы в один прекрасный уикенд и не вернулись домой".

Фото: GQ

А в интервью рассказал о личной жизни, о проблемах с наркотиками и о том, что его вдохновляет. Напомним, недавно исполнителя заметили на концерте вместе с Анджелиной Джоли, так что по таблоидам немедленно поползли слухи об их романе.

Сам The Weeknd сравнивает себя с мистером Джекилом и мистером Хайдом.

"Границы вначале были размытыми. И по мере развития моей карьеры — когда я развивался как мужчина — стало ясно, что Эйбел — это тот, к кому я возвращаюсь домой каждую ночь. А The Weeknd — это тот, с кем я иду работать. Эйбел иногда может быть плохим, чувак. Но я думаю, что The Weeknd — это Хайд. Эйбел — это доктор Джекил", — говорит певец.

"Но я не имею отношения к тьме. Мое искусство – тьма и я пережил трудные времена. Я использовал те мрачные времена как источник вдохновения для своего искусства. Но мне кажется, что именно потому, что я не имею отношения к тьме, я смог направить это и вложить в свою музыку и в свое искусство. Мои поклонники не называют меня The Weeknd. Меня зовут Эйбел. Это непростая вещь, но я думаю, что история The Weeknd еще не закончена", — отмечает Эйбел. Его альтер-эго в красном пиджаке постоянно убивают в клипах, но с тягой к самоубийству это не связано, говорит певец.

"Это безумие, правда? Думаю, это я изымаю The Weeknd у Эйбела. Я думаю, что многие люди думают: "О, он склонен к самоубийству". Это не так. Думаю, это я удаляю The Weeknd из мира, но он все равно находит свой путь назад. Он продолжает возвращаться", — размышляет над своим героем исполнитель.

[ + – ] Все фото: GQ

Он рассказывает, что всегда пел и всегда хотел петь: в классе, за обеденным столом, на улице. И из-за этого нередко возникали проблемы, потому что это не всегда было уместно. Но жизнь Эйбела изменил его друг Ла Мар, который посоветовал ему принять участие в песенном конкурсе, а также песня What You Need, первая от The Weeknd, которая попала в ротацию на радио. Тогда никто не знал, кто ее автор, а сам Эйбел трудился в магазине American Apparel, раскладывая вещи по полкам.

С того момента многое изменилось, сейчас The Weeknd является одним из самых высокооплачиваемых певцов в мире. По данным Forbes, его годовой доход составляет 92 миллиона долларов. А ведь он впервые покинул Канаду только в 21 год, когда поехал в турне.

"Я никогда не покидал Торонто до этого момента. Я жил в Торонто всю свою жизнь. Я никогда не летал в самолетах, пока мне не исполнился 21 год", — признался певец.

Фото: GQ

Однако он старается избегать публичности, потому что хочет просто спокойно ходить по улицам, а не убегать от папарацци и поклонников. Чтобы контролировать свою жизнь, он также отказался и от наркотиков. Эйбел впервые попробовал марихуану еще в школе, в 11 лет, потом перешел на более тяжелые наркотики, однако теперь он уверяет, что "чист".

"Я пью изредка. Я не так много пью, как раньше. Пропала романтика опьянения. И никаких наркотиков. Раньше мне казалось, что мне это нужно. Но тогда я не хотел понять, как сделать так, чтобы мне это было не нужно. Я провел последние несколько лет, осознавая это и благодаря Бога за то, что мне это не нужно. Потому что многим людям трудно это побороть. Но я знал, что не хочу этого", — признался музыкант.

"Я считаю, что, когда кому-то грустно, они сочиняют музыку лучше. Они делают более эмоциональную музыку, более честную музыку. Катарсическую, лечебную музыку. Я определенно намеренно попадал в ситуации, которые причиняли мне психологический вред. Потому что создание отличной музыки — это наркотик. Это зависимость. К счастью, я прошел через это и научился управлять этим. И я испытал достаточно тьмы в своей жизни, этого хватит на всю жизнь. Мне повезло, что у меня есть музыка. Вероятно, я не слишком много занимался терапией, потому что чувствовал, что музыка — моя терапия. Разбитое сердце — плохой опыт, но он все же вдохновляет на отличную музыку", — признался он.

В завершении интервью артист неожиданно заявил, что мечтает стать папой и завести семью:

"И со временем я хочу семью. Я знаю, что раньше говорил, что не хочу, но в действительности я знаю, что хочу. Я хочу детей. Думаю, я говорю это, потому что мне нравится траектория моей карьеры. Но также я чувствую, что наличие детей могло бы повлиять на меня и вдохновить больше", — заявил он и пообещал, что обязательно разъяснит своим детям, когда они появятся, смысл своих мрачных текстов.