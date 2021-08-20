Кот, уснувший в парке миниатюр, стал новым мемом Сети (фото)
Животное спокойно уснуло, свернувшись на лужайке на миниатюрной копии улицы Royal Crescent английского города Бат.
Обычный белый кот стал настоящей знаменитостью после того, как фото спящего животного появилось в Сети и стало вирусным. Причиной такой популярности стал не столько внешний вид кота, как место, которое он выбрал для отдыха.
Дело в том, что мурлыка уснул не где-нибудь, а на лужайке в парке миниатюр Babbacombe Model Village, расположенном в районе Баббакомб городка Торки в английском графстве Девон. Белый великан оккупировал крошечную копию улицы Royal Crescent английского города Бат.
Среди маленьких фигурок людей и сравнительно небольших макетов зданий животное смотрелось поистине гигантом. Пользователи соцсетей сразу же устроили фотобаттл, соревнуясь в остроумии, и мемы со спящим котом заполонили Twitter s Reddit.
Этот кот – не единственный великан, нарушающий привычный устрой парка. Часто сюда захаживают другие коты, а также утки с утятами. Фотографии пернатых и хвостатых визитеров можно часто наблюдать на странице Babbacombe в Instagram. Также иногда в аккаунте появляются фото работника, который тоже выглядит настоящим Гулливером посреди локаций.
Парк миниатюр Babbacombe Model Village площадью 1,6 га был создан и открыт в 1963 году Томом Доббинсом. В 1957 году он уже сделал крошечную деревню в Саутпорте. Объект быстро стал очень популярным среди туристов не только из-за миниатюрных объектов, но и из-за красивых садов, обрамляющих локации. Ежегодно сюда приезжают тысячи человек.
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