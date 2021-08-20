Кот, що заснув в парку мініатюр, став новим мемом мережі (фото)
Тварина спокійно заснула, згорнувшись на галявині на мініатюрної копії вулиці Royal Crescent англійського міста Бат.
Звичайний білий кіт став справжньою знаменитістю після того, як фото сплячої тварини з'явилося в Мережі і стало вірусним. Причиною такої популярності став не стільки зовнішній вигляд кота, як місце, яке він вибрав для відпочинку.
Справа в тому, що муркотун заснув не де-небудь, а на галявині в парку мініатюр Babbacombe Model Village, розташованому в районі Баббакомб містечка Торкі в англійському графстві Девон. Білий велетень окупував крихітну копію вулиці Royal Crescent англійського міста Бат.
Серед маленьких фігурок людей і порівняно невеликих макетів будівель тварина мала вигляд гіганта. Користувачі соцмереж відразу ж влаштували фотобаттл, змагаючись в дотепності, і меми зі сплячим котом заполонили Twitter і Reddit.
Цей кіт — не єдиний велетень, що порушує звичний устрій парку. Часто сюди заходять інші коти, а також качки з каченятами. Фотографії пернатих і хвостатих візитерів можна часто спостерігати на сторінці Babbacombe в Instagram.
Парк мініатюр Babbacombe Model Village площею 1,6 га був створений і відкритий в 1963 році Томом Доббінса. У 1957 році він вже зробив крихітну село в Саутпорті. Об'єкт швидко став дуже популярним серед туристів не тільки через мініатюрні об'єкти, а й через красиві сади, що обрамляють локації. Щорічно сюди приїжджають тисячі людей.
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