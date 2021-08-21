Анджелина Джоли завела страницу в Instagram ради девочек из Афганистана

Актриса через соцсеть хочет донести миру истории о том, что происходит в стране после прихода талибов.

46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли впервые появилась в соцсетях, которых избегала до недавнего времени, и зарегистрировала аккаунт в Instagram. Менее чем за сутки на ее страницу подписались свыше 4,5 млн человек.

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На такой шаг знаменитость толкнули события, происходящие сейчас в Афганистане. Через свою страницу Анджелина хочет донести миру истории людей, которые оказались заложниками ситуации. Ее первая публикация – это письмо афганской девочки-подростка.

"Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека", – отметила она.

По словам Анджелины, она была на границе с Афганистаном 20 лет назад за две недели до 11 сентября, дня, когда в результате теракта, устроенного Аль-Каидой, рухнули башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, похоронив под собой свыше трех тысяч человек.

"Прискорбно наблюдать, как афганцы снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, охвативших их страну. Потратить так много времени и денег, пролить кровь и потерять жизни только ради этого – это почти невозможно понять. Наблюдать на протяжении десятилетий, как с афганскими беженцами – одними из самых способных людей в мире – обращаются, как с обузой, также вызывает отвращение. Зная, что если бы у них были инструменты и уважение, сколько бы они сделали для себя. И встречать так много женщин и девушек, которые не только хотели получить образование, но и боролись за него", – пишет актриса.

[ + – ] Первый пост Джоли – письмо девочки-подростка из Афганистана

Она заверила, что не отвернется от проблем беженцев и будет искать способы помочь этим людям. Джоли выразила надежду, что к ней присоединятся и другие.

Анджелина является послом доброй воли ООН с 2001 года, занимаясь проблемами людей, вынужденных бежать из родного дома из-за войн, голода и катаклизмов. За эти годы она встречалась с беженцами в Камбодже, Таиланде, Сьерра-Леоне, Танзании и других странах.

В Камбодже Анджелина усыновила своего первого приемного ребенка, мальчика по имени Мэддокс, которому тогда было два года. Сейчас вокруг усыновления разгорелся скандал, поскольку появились сомнения, что на тот момент ребенок был круглым сиротой.