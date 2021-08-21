Анджеліна Джолі завела сторінку в Instagram заради дівчаток з Афганістану

Актриса через соцмережу хоче донести світу історії про те, що відбувається в країні після приходу талібів.

46-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі вперше з'явилася в соціальних мережах, яких донедавна уникала, і зареєструвала аккаунт в Instagram. Менш ніж за добу на її сторінку підписалися понад 4,5 млн осіб.

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На такий крок знаменитість штовхнули події, що відбуваються зараз в Афганістані. Через свою сторінку Анджеліна хоче донести світу історії людей, які стали заручниками ситуації. Її перша публікація – це лист афганської дівчинки-підлітка.

"Прямо зараз народ Афганістану втрачає здатність спілкуватися в соціальних мережах і вільно висловлювати свої думки. Тому я прийшла в Instagram, щоб поділитися їх історіями і голосами тих, хто у всьому світі бореться за свої основні права людини", – зазначила вона.

За словами Анджеліни, вона була на кордоні з Афганістаном 20 років тому за два тижні до 11 вересня, дня, коли в результаті теракту, влаштованого Аль-Каїдою, впали вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, поховавши під собою понад три тисячі людей.

"Сумно спостерігати, як афганці знову змушені покинути свої будинки через страх і невпевненість, що охопили їх країну. Витратити так багато часу і грошей, пролити кров і втратити життя тільки заради цього – це майже неможливо зрозуміти. Спостерігати протягом десятиліть, як з афганськими біженцями – одними з найбільш здібних людей у світі – поводяться, як з тягарем, також викликає огиду. Знаючи, що якби у них були інструменти і повага, скільки б вони зробили для себе. І зустрічати так багато жінок і дівчат, які не тільки хотіли отримати освіту, а й боролися за неї ", – пише актриса.

[ + – ] Перший пост Джолі — лист дівчинки-підлітка з Афганістану

Вона запевнила, що не відвернеться від проблем біженців і шукатиме способи допомогти цим людям. Джолі висловила надію, що до неї приєднаються й інші.

Анджеліна є послом доброї волі ООН з 2001 року, займаючись проблемами людей, змушених тікати з рідного дому через війни, голод і катаклізми. За ці роки вона зустрічалася з біженцями в Камбоджі, Таїланді, Сьєрра-Леоне, Танзанії та інших країнах.

У Камбоджі Анджеліна усиновила свою першу прийомну дитину, хлопчика на ім'я Меддокс, якому тоді було два роки. Зараз навколо усиновлення розгорівся скандал, оскільки з'явилися сумніви, що на той момент дитина була круглим сиротою.