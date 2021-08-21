Журналистка возмутилась, что регулировщик движения видел ДТП, однако не задержал водителя. В связи с этим она обратилась к главе МВД Денису Монастырскому.

В Киеве водитель легкового авто Acura переехал ногу известной телеведущей и журналистке Наталье Влащенко. Виновник происшествия скрылся с места ДТП, а регулировавший движение инспектор не остановил нарушителя. Об этом ведущая передачи "Hard с Влащенко" сообщила в своем Facebook.

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Инцидент произошел в пятницу, 20 августа, на углу улиц Короленковской и Жилянской в Голосеевском районе Киева. По словам Натальи Влащенко, она спешила на эфир и пыталась объехать перекрытые участки дороги.

"Подошла к инспектору, регулирующему движение… чтобы спросить — когда можно проехать. В это время мне на ногу наехало колесо машины," — написала журналистка.

Совершив наезд, мужчина за рулем Acura скрылся с места происшествия — инспектор, ставший свидетелем инцидента, решил не задерживать водителя. В своем посте ведущая пожаловалась на болящую после ДТП ногу и показала следы травмы.

Также Влащенко обратилась к министру внутренних дел Денису Монастырскому: "А это норм — такое поведение на дорогах? Считайте это заявлением, хотелось бы знать — чья машина. Черный след на джинсах — от колеса. Потоки стояли или двигались очень медленно. Водитель не мог не видеть меня и инспектора".

В тот же день пресс-служба полиции Киева сообщила о задержании предполагаемого виновника ДТП в течение нескольких часов после происшествия. Им оказался 33-летний житель столицы. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Если вину водителя докажут, ему может грозить наказание в виде штрафа от 51 тысячи до 85 тысяч гривен, исправительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортом на аналогичный период времени.

Напомним, этим летом в ДТП пострадала телеведущая "1+1" Соломия Витвицкая. На Набережно-Рыбальской улице в Киеве микроавтобус, в котором она находилась, влетел в самосвал. Серьезных травм журналистке удалось избежать.

А в 2018 году в результате столкновения автобуса с грузовиком под Киевом погибла актриса комедийного проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.