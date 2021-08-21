Ведуча Наталія Влащенко постраждала в ДТП: копи знайшли винуватця аварії за кілька годин

Журналістка обурилася, що регулювальник руху бачив ДТП, проте не затримав водія. У зв'язку з цим вона звернулася до голови МВС Дениса Монастирського.

У Києві водій легкового авто Acura переїхав ногу відомій телеведучій та журналістці Наталії Влащенко. Винуватець пригоди зник з місця ДТП, а інспектор, що регулював рух, не зупинив порушника. Про це ведуча передачі "Hard з Влащенко" повідомила в своєму Facebook.

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Інцидент стався в п'ятницю, 20 серпня, на розі вулиць Короленківської та Жилянської в Голосіївському районі Києва. За словами Наталії Влащенко, вона поспішала на ефір і намагалася об'їхати перекриті ділянки дороги.

"Підійшла до інспектора, який регулює рух... щоб запитати — коли можна проїхати. В цей час мені на ногу наїхало колесо машини," — написала журналістка.

Зробивши наїзд, чоловік за кермом Acura зник з місця події — інспектор, який став свідком інциденту, вирішив не затримувати водія. У своєму пості ведуча поскаржилася, що після ДТП в неї болить нога і показала сліди травми.

Також Влащенко звернулася до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського: "А це норм — така поведінка на дорогах? Вважайте це заявою, хотілося б знати — чия машина. Чорний слід на джинсах — від колеса. Потоки стояли або рухалися дуже повільно. Водій не міг не бачити мене та інспектора".

У той же день прес-служба поліції Києва повідомила про затримання передбачуваного винуватця ДТП протягом декількох годин після події. Ним виявився 33-річний житель столиці. Слідчі порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Якщо вину водія доведуть, йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортом на аналогічний період часу.

Нагадаємо, цього літа в ДТП постраждала телеведуча "1 + 1" Соломія Вітвіцька. На Набережно-Рибальській вулиці в Києві мікроавтобус, в якому вона перебувала, влетів у вантажівку. Серйозних травм журналістці вдалося уникнути.

А в 2018 році в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою під Києвом загинула актриса комедійного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.