Наталья Водянова проведала тяжелобольную сестру в российском пансионате (видео)

Сестра Натальи Водяновой страдает тяжелой формой ДЦП и аутизмом и сейчас находится в специализированном заведении.

39-летняя российская супермодель и невестка владельца модной империи Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно Наталья Водянова, которая приехала на празднование 800-летия родного Нижнего Новгорода, встретилась со своей младшей сестрой Оксаной, а трогательным видео поделилась на странице в Instagram.

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Сестра одной из самых известных мировых моделей сейчас живет в специальном пансионате, где ей, имеющей аутизм и тяжелую форму ДЦП, предоставлен круглосуточный уход. Она сначала неуверенно подходит в Наталье, затем разворачивается и идет в другую сторону, однако потом возвращается, и старшая сестра крепко ее обнимает. При этом Наталья говорит, что скоро приедет и их мама.

"Так на меня не смотрит никто", – подписала видео Водянова.

[ + – ] Наталья Водянова и ее младшая сестра Оксана

Эти кадры собрали свыше 480 тысяч лайков и более 2,5 тыс комментариев, в которых большинство пользователей восхитились Натальей и ее добротой, а также отмечают, насколько они с сестрой похожи внешне.

Болезнь любимой сестры стала для Натальи мотивацией для создания фонда "Обнаженные сердца", который появился в 2004 году и помогает детям с особенностями развития. На благотворительных раутах многие мировые знаменитости жертвуют деньги, которые потом идут на улучшение условий жизни таких детей, создание сети бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с ДЦП, синдромом Дауна, расстройствами аутического спектра и другими проблемами, а также открытие детских инклюзивных площадок.

Напомним, недавно Наталья показала свою семью на отдыхе в Италии. На побережье Амальфи она отправилась вместе с мужем Антуаном Арно и всеми пятью детьми.