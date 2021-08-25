Наталія Водянова відвідала важкохвору сестру в російському пансіонаті (відео)

Сестра Наталії Водянової страждає важкою формою ДЦП та аутизмом і наразі перебуває в спеціалізованому закладі.

39-річна російська супермодель і невістка власника модної імперії Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно Наталія Водянова, яка приїхала на святкування 800-річчя рідного Нижнього Новгорода, зустрілася зі своєю молодшою сестрою Оксаною, а зворушливим відео поділилася на сторінці в Instagram.

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Сестра однієї з найвідоміших світових моделей наразі живе в спеціальному пансіонаті, де для неї, яка має аутизм і важку форму ДЦП, наданий цілодобовий догляд. Вона спочатку невпевнено підходить до Наталії, потім розвертається і йде в інший бік, проте потім повертається, і старша сестра міцно її обіймає. При цьому Наталія каже, що скоро приїде і їхня мама.

"Так на мене не дивиться ніхто", — підписала відео Водянова.

[ + – ] Наталія Водянова і її молодша сестра Оксана

Ці кадри зібрали понад 480 тисяч лайків і понад 2,5 тис коментарів, у яких більшість користувачів захопилися Наталією та її добротою, а також зазначають, наскільки вони із сестрою схожі зовні.

Хвороба улюбленої сестри стала для Наталі мотивацією для створення фонду "Оголені серця", який з'явився у 2004 році і допомагає дітям з особливостями розвитку. На благодійних раутах багато світових знаменитостей жертвують гроші, які потім йдуть на поліпшення умов життя таких дітей, створення мережі безкоштовних послуг для сімей, які виховують дітей з ДЦП, синдромом Дауна, розладами аутичного спектру та іншими проблемами, а також відкриття дитячих інклюзивних майданчиків.

Нагадаємо, нещодавно Наталя показала свою сім'ю на відпочинку в Італії. На узбережжі Амальфі вона вирушила разом з чоловіком Антуаном Арно і всіма п'ятьма дітьми.