Сын президента Нигерии женился: кадры роскошной свадьбы в условиях пандемии
Жених и невеста познакомились во время учебы в британском университете и случайно оказались представителями самых знатных семей материка.
В Нигерии отгремела "свадьба десятилетия": 27-летний сын главы государства Мохаммада Бухари Юсуф женился на 19-летней дочери эмира штата Бичи и племяннице эмира штата Кано Захре Насире Байеро, сообщают мировые СМИ.
На торжество слетелась вся элита материка, около тысячи знатных гостей, а частные самолеты заполнили взлетно-посадочную полосу аэропорта в городе Кано на севере Нигерии, чтобы поздравить семьи президента, а также известного религиозного лидера, эмира Кано с женитьбой детей.
Для прибывших на свадьбу были забронированы все пятизвездочные отели в Кано, а жених отдал в качестве выкупа за невесту 500 тысяч найр ($1200). Эта сумма в 10 раз превышает среднюю по стране в таких случаях.
Несмотря на традиции, молодые люди познакомились самостоятельно, а не при помощи родственников, которые обычно устраивают браки в Нигерии. И Юсуф, и Захра учились в британском Университете Суррея, где и встретились впервые. Дружба вскоре переросла в отношения, которые и увенчались бракосочетанием.
Для свадебного торжества Захра выбрала белое платье в пол с закрытыми плечами в розовых цветах с большим бантом на спине и такого же цвета головным убором.
Гости праздника были в традиционных национальных костюмах. Все они соблюдали карантинные правила из-за пандемии коронавируса: сидели в масках, снимая их лишь для того, чтобы попозировать фотографам.
Ранее мы писали о том, что после пандемии в моду снова вернулись пышные свадьбы с большим количеством гостей, и это лето было особенно богатым на подобные торжества.