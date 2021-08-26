Син президента Нігерії одружився: кадри розкішного весілля

Наречений і наречена познайомилися під час навчання в британському університеті і випадково опинилися представниками найбільш знатних родин материка.

У Нігерії відгриміло "весілля десятиліття": 27-річний син глави держави Мохаммада Бухарі Юсуф одружився на 19-річній дочці еміра штату Бічі і племінниці еміра штату Кано Захрі Насірі Байєр, повідомляють світові ЗМІ.

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На торжество злетілася вся еліта материка, близько тисячі знатних гостей, а приватні літаки заповнили злітно-посадкову смугу аеропорту в місті Кано на півночі Нігерії, щоб привітати сім'ю президента, а також відомого релігійного лідера, еміра Кано з одруженням дітей.

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Для гостей весілля були заброньовані всі п'ятизіркові готелі в Кано, а наречений віддав в якості викупу за наречену 500 тисяч найр ($ 1200). Ця сума в 10 разів перевищує середню по країні в таких випадках.

Незважаючи на традиції, молоді люди познайомилися самостійно, а не за допомогою родичів, які зазвичай влаштовують шлюби в Нігерії. І Юсуф, і Захра вчилися в британському Університеті Суррея, де й зустрілися вперше. Дружба незабаром переросла у стосунки, які й увінчалися одруженням.

Для весільного торжества Захра обрала білу сукню до підлоги з закритими плечима в рожевих кольорах, з великим бантом на спині і такого ж кольору головним убором.

Гості свята були в традиційних національних костюмах. Всі вони дотримувалися карантинних правил через пандемію коронавірусу: сиділи в масках, знімаючи їх лише для того, щоб попозувати фотографам.

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Раніше ми писали про те, що після пандемії в моду знову повернулися пишні весілля з великою кількістю гостей, і це літо було особливо багатим на подібні торжества.