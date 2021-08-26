Было 11 лет: экс-участница "Тату" в детстве стала жертвой изнасилования

После пережитого Лена Катина вынуждена была обратиться за помощью к психологу. Лицо своего насильника она помнит до сих пор.

Одна из двух бывших участниц популярной в 2000-ые российской группы "Тату" Лена Катина рассказала о том, что в 11-летнем возрасте подверглась сексуальному насилию. О пережитом она поведала в эфире программы "Секрет на миллион". Зрители исповедь певицы увидят 28 августа.

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Лена призналась, что после случившегося она очень долго приходила в себя, причем не обошлось при помощи психолога после того, как потерпевшая поняла, что сама не справится.

Сейчас, по словам Катиной, она уже может откровенно говорить о том, с чем столкнулась девочкой, чтобы уберечь других от подобного, а также помочь жертвам насилия.

Звезда подчеркнула, что до сих пор помнит лицо насильника, и то, насколько все было мерзко.

"Сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться", – заверила она.

Став взрослой, Катина долго не могла устроить личную жизнь. Правда, причиной этого было не пережитое в детстве, а то, что девушка долго не могла встретить мужчину, который бы понимал и принимал специфику работы артиста.

В конце концов таким человеком стал словенский рок-музыкант Сашо Кузманович. Причем с ним Лена познакомилась еще в юности, однако забыла об этом. Снова молодые люди встретились уже в Лос-Анджелесе, где Катина продвигала свой интернациональный проект Lena Katina.

[ + – ] Свадьба Катиной и музыканта Сашо Кузмановича

Предложение Сашо сделал на берегу океана в Малибу, а летом 2013 года влюбленные поженились, сыграв две пышные свадьбы – и в России, и в Словении. Спустя два года, у них появился сын Александр, хотя Катина признавалась, что очень сильно хотела дочь, и даже мечтала назвать Аней. Мальчика назвали Александром.

[ + – ] Лена Катина с сыном Александром

В 2019 году семья распалась, причем о разводе пары СМИ узнали далеко не сразу. Ребенок пары очень тяжело переживал развод родителей. Сейчас у Лены есть новый мужчина. Однако она пока не знакомила его с сыном, поскольку не знает, как мальчик примет его.

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