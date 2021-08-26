Було 11 років: ексучасниця "Тату" в дитинстві стала жертвою зґвалтування

Після пережитого Олена Катіна змушена була звернутися за допомогою до психолога. Обличчя свого насильника вона пам'ятає досі.

Одна з двох колишніх учасниць популярної в 2000-і російської групи "Тату" Олена Катіна розповіла про те, що в 11-річному віці піддалася сексуальному насильству. Про пережите вона розказала в ефірі програми "Секрет на мільйон". Глядачі сповідь співачки побачать 28 серпня.

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Лєна зізналася, що після того, що сталося, вона дуже довго отямлювалася, причому не обійшлося без допомоги психолога після того, як потерпіла зрозуміла, що сама не впорається.

Зараз, за словами Катіної, вона вже може відверто говорити про те, з чим зіткнулася дівчинкою, щоб уберегти інших від подібного, а також допомогти жертвам насильства.

Зірка підкреслила, що досі пам'ятає обличчя насильника, і те, наскільки все було бридко.

"Зараз про це розповідаю без сліз, бо це опрацьовано з психологом. Я дуже довго над цим працювала. Готова про це говорити, тому що це може допомогти іншим підліткам із цим упоратися", — запевнила вона.

Ставши дорослою, Катіна довго не могла влаштувати особисте життя. Щоправда, причиною цього було не пережите в дитинстві, а те, що дівчина довго не могла зустріти чоловіка, який би розумів і приймав специфіку роботи артиста.

Зрештою такою людиною став словенський рок-музикант Сашо Кузманович. Причому з ним Олена познайомилася ще в юності, однак забула про це. Знову молоді люди зустрілися вже в Лос-Анджелесі, де Катіна просувала свій інтернаціональний проєкт Lena Katina.

[ + – ] Весілля Катіної та музиканта Сашо Кузмановича

Пропозицію Сашо зробив на березі океану в Малібу, а влітку 2013 року закохані одружилися, зігравши два пишні весілля — і в Росії, і в Словенії. Через два роки в них з'явився син Олександр, хоча Катіна зізнавалася, що дуже сильно хотіла доньку, і навіть мріяла назвати Анею. Хлопчика назвали Олександром.

[ + – ] Олена Катіна із сином Олександром

У 2019 сім'я розпалася, причому про розлучення пари ЗМІ дізналися далеко не відразу. Дитина пари дуже важко переживала розлучення батьків. Зараз в Олени є новий чоловік. Однак вона поки не знайомила його із сином, оскільки не знає, як хлопчик прийме його.

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