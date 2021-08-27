Предыстория королевского развода: в Сети появился трейлер нового фильма о принцессе Диане

В 1992 году СМИ уже вовсю писали о разладе в семье принца Чарльза и принцессы Дианы. Три дня в Сандрингеме стали поворотными в дальнейшей судьбе пары, о чем и рассказывается в картине.

Официальный трейлер фильма "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Ларрейна появился в Сети практически сразу после того, как студия Neon опубликовала первый постер грядущего байопика.

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Главную роль в картине, охватывающей три дня на Рождество в декабре 1992 года в королевской загородной резиденции Сандрингем, сыграла звезда саги "Сумерки", американская актриса Кристен Стюарт.

"Декабрь 1991 года: брак принца и принцессы Уэльских уже давно остыл. Хотя ходят слухи о романе и разводе, на рождественские праздники в поместье Сандрингем предначертан мир. Есть еда и питье, стрельба и охота. Диана знает правила игры. В этом году все будет по-другому", – гласит синопсис фильма.

Показанные кадры дают понять, что картина будет преисполнена драматизма и внутренних переживаний принцессы Уэльской, которая именно в эти дня поняла, что ее брак обречен, и принимает непростое решение о разводе.

По словам режиссера, лента не будет сосредоточена на смерти принцессы в 1997 году. В ней детально рассматривается разлад отношений Дианы с принцем Чарльзом, а также демонстрируется невероятная любовь к сыновьям, принцам Уильяму и Гарри.

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"Мы говорим всего лишь о трех днях жизни Дианы, но за это очень короткое время вы сможете понять, кем она была на самом деле. Ее дальнейшую судьбу мы все знаем. И нет смысла показывать, что было дальше", – подчеркнул Ларрейн.

Премьера фильма запланирована на ноябрь этого года, однако впервые ее представят на Венецианском кинофестивале уже в сентябре. Некоторые обозреватели уже прочат ему номинации на "Оскар" как минимум за костюмы, а также с нетерпением ждут выхода картины, чтобы оценить игру Кристен Стюарт.

Сама актриса рассказывала о том, что очень тщательно готовилась к роли, прочитав несколько биографий Дианы, а также тщательно работала со специалистами по диалекту, чтобы в точности передать говор принцессы Дианы, а также ее манеры, мимику и жесты.

Кроме Кристен, в фильме сыграли Тимоти Сполл, знакомый зрителям в роли Питера Петтигрю из саги о Гарри Поттере. Он сыграет принца Филиппа, супруга британской королевы. Принца Чарльза воплотил на экране звезда фильма "Полдарк" Джек Фартинг. Также зрители увидят Салли Хокинс ("Форма воды") и Шона Харриса ("Миссия невыполнима").

Напомним, СМИ ранее уже публиковали снимки Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы.