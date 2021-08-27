Передісторія королівського розлучення: в мережі з'явився трейлер нового фільму про принцесу Діану

У 1992 році ЗМІ вже щосили писали про розлад у родині принца Чарльза і принцеси Діани. Три дні в Сандрінгемі стали поворотними в подальшу долю пари, про що й розповідається в картині.

Офіційний трейлер фільму "Спенсер" чилійського режисера Пабло Ларрейна з'явився в мережі практично відразу після того, як студія Neon опублікувала перший постер майбутнього байопіку.

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Головну роль у картині, яка охоплює три дні на Різдво в грудні 1992 року в королівській заміській резиденції Сандрінгем, зіграла зірка саги "Сутінки", американська акторка Крістен Стюарт.

"Грудень 1991 року: шлюб принца і принцеси Уельської вже давно охолонув. Хоча ширяться чутки про роман і розлучення, на різдвяні свята в маєтку Сандрінгем панує мир. Є їжа і питво, стрілянина і полювання. Діана знає правила гри. Цьогоріч все буде по-іншому", — говорить синопсис фільму.

Показані кадри дають зрозуміти, що картина буде сповнена драматизму та внутрішніх переживань принцеси Уельської, яка саме в ці дні зрозуміла, що її шлюб приречений, та ухвалює непросте рішення про розлучення.

За словами режисера, стрічка не буде зосереджена на смерті принцеси в 1997 році. У ній детально розглядається розлад стосунків Діани з принцом Чарльзом, а також демонструється неймовірна любов до синів, принців Вільяма та Гаррі.

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"Ми говоримо лише про три дні життя Діани, але за це дуже короткий час ви зможете зрозуміти, ким вона була насправді. Її подальшу долю ми всі знаємо. І немає сенсу показувати, що було далі", — підкреслив Ларрейн.

Прем'єра фільму запланована на листопад цього року, однак вперше її представлять на Венеціанському кінофестивалі вже у вересні. Деякі оглядачі вже пророкують йому номінації на "Оскар" як мінімум за костюми, а також із нетерпінням чекають виходу картини, щоб оцінити гру Крістен Стюарт.

Власне акторка розповідала про те, що дуже ретельно готувалася до ролі, прочитавши кілька біографій Діани, а також ретельно працювала із фахівцями з діалекту, щоб точно передати говірку принцеси Діани, а також її манери, міміку і жести.

Крім Крістен, у фільмі зіграли Тімоті Сполл, знайомий глядачам у ролі Пітера Петіґру із саги про Гаррі Поттера. Він зіграє принца Філіпа, чоловіка британської королеви. Принца Чарльза втілив на екрані зірка фільму "Полдарк" Джек Фартінг. Також глядачі побачать Саллі Гокінс ("Форма води") і Шона Гарріса ("Місія нездійсненна").

Нагадаємо, ЗМІ раніше вже публікували знімки Крістен Стюарт в образі принцеси Діани.