Дэвид Духовны рассказал, как чуть не стал братом по вере Тома Круза и Джона Траволты

Саентология, к которой Духовны так и не примкнул, разрушила дружбу актера коллегой по цеху Джейсоном Бехом.

61-летний американский актер, режиссер, продюсер и музыкант Дэвид Духовны, больше всего известный зрителям по ролям в сериалах "Секретные материалы", "Блудливая Калифорния" и "Твин Пикс" признался, что его активно вербовали в церковь саентологии. Об этом он рассказал в интервью таблоиду Daily Beast.

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По его словам, с первой попыткой завлечь его в эту религию он столкнулся на свадьбе своего друга, где над ним провели сеанс с использованием электропсихометра. Прибор используется саентологами для измерения умственного состояния человека и изменений в нем.

Актер отметил, что сразу понял: его хотят завербовать, поскольку ему задавали очень личные данные и ведомости, которые он никому не хотел раскрывать. Духовны подчеркнул, что сеанс прошел "не очень хорошо", и он никогда "не играл по их правилам".

Однако если звезду "Секретных материалов" не удалось завербовать, то близкий друг Дэвида, актер Джейсон Бех, поддался на уговоры и стал членом религиозной общины. Правда, рассказал Духовны, тот никогда не пытался завербовать его, лишь изредка говоря, что, возможно, "стоит попробовать".

После того, как Бех с головой ушел в саентологию, отношения между друзьями разладились и сошли на нет. И хотя со временем Джейсон покинул церковь и даже стал ее ярым критиком, прежней дружбы это не вернуло.

Духовны в своем интервью также раскритиковал церковь саентологии за то, что та совершенно не платит налоги в бюджет США. Он поиронизировал, что так любой может создать свою религию и не иметь никаких финансовых обязательств.

На сегодня самыми известными последователями саентологии являются Джон Траволта, Брюс Уиллис и Том Круз. Последний из-за этого даже потерял двух жен, а со своей дочерью Сури не общается уже много лет, поскольку вера не позволяет поддерживать отношения с теми, кто вне церкви.