Девід Духовни розповів, як ледве не став братом по вірі Тома Круза і Джона Траволти

Саєнтологія, до якої Духовни так і не приєднався, зруйнувала дружбу актора з колегою по цеху Джейсоном Бехом.

61-річний американський актор, режисер, продюсер і музикант Девід Духовни, найбільше відомий глядачам за ролями в серіалах "Секретні матеріали", "Блудливая Каліфорнія" і "Твін Пікс" зізнався, що його активно вербували до церкви саєнтології. Про це він розповів в інтерв'ю таблоїду Daily Beast.

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За його словами, з першою спробою затягти його в цю релігію він зіткнувся на весіллі свого друга, де над ним провели сеанс із використанням електропсихометра. Прилад використовується саєнтологами для вимірювання розумового стану людини і змін у ньому.

Актор зазначив, що відразу зрозумів: його хочуть завербувати, оскільки йому задавали дуже особисті дані та відомості, які він нікому не хотів розкривати. Духовни підкреслив, що сеанс пройшов "Не дуже добре", і він ніколи "не грав за їхніми правилами".

Однак якщо зірку "Секретних матеріалів" не вдалося завербувати, то близький друг Девіда, актор Джейсон Бех піддався на вмовляння і став членом релігійної громади. Щоправда, розповів Духовни, друг ніколи не намагався завербувати його, лише зрідка кажучи, що того, можливо, "варто спробувати".

Після того, як Бех із головою поринув у саєнтологію, стосунки між друзями розладналися і зійшли нанівець. І хоча з часом Джейсон покинув церкву і навіть став її критиком, колишньої дружби це не повернуло.

Духовни в своєму інтерв'ю також розкритикував церкву саєнтології за те, що та зовсім не платить податки в бюджет США. Він поіронізував, що так будь-хто може створити свою релігію і не мати ніяких фінансових зобов'язань.

На сьогодні найвідомішими послідовниками сайєнтології є Джон Траволта, Брюс Вілліс і Том Круз. Останній через це навіть втратив двох дружин, а зі своєю дочкою Сурі не спілкується вже багато років, оскільки віра не дозволяє підтримувати стосунки з тими, хто поза церквою.