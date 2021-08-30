16-летний сын Дэвида Бекхэма впервые показал миру свою девушку (фото)

15-летняя Блисс Чепмен – представительница довольно известной британской семьи.

Младший из трех сыновей Дэвида и Виктории Бекхэмов, 16-летний Круз, появился на музыкальном фестивале в Рединге, держа за руку 15-летнюю брюнетку, сообщает Daily Mail.

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Позже журналисты выяснили, кто эта таинственная незнакомка рядом с представителем одной из самых знаменитых семей Великобритании. Девушку зовут Блисс Чепмен, ей 15 лет, и ее семья тоже достаточно известна. Блисс – дочь знаменитого диетолога и бывшей модели Розмари Фергюсон. Она была подружкой невесты на свадьбе Кейт Мосс, близкой подруги ее матери, с Джейми Хинсом в 2015 году. Отец Блисс – художник Джейк Чепмен.

На фестивале, о котором упоминалось выше, Круз появился в голубой ветровке оверсайз с красно-синими вставками, под которую он надел темно-синие брюки в белую клетку. Образ дополняли черная кожаная мужская сумка и пара кроссовок с красной подошвой. В левом ухе у парня была серебряная серьга.

[ + – ] Круз Бекхэм и Блисс Чепмен Фото: Getty Images

Его девушка нарядилась в большую темно-синюю толстовку, которую она сочетала с белой мини-юбкой с цветочным принтом. На ногах у Блисс были зеленые носки и черные кожаные кроссовки, а через плечо висела коричневая кожаная сумка.

Это первые публичные отношения Круза, в то время как его 18-летний старший брат Ромео встречается с 18-летней моделью Миа Риган, а 22-летний Бруклин обручен с 26-летней актрисой Николой Пельц.

Ранее мы писали о том, что средний сын Бекхэмов, Ромео, стал лицом рекламной кампании бренда Yves Saint Laurent. Всего у знаменитой пары – четверо детей. Самый младший ребенок – 10-летняя Харпер Севен.