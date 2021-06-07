Сын Дэвида Бекхэма стал лицом рекламной кампании Yves Saint Laurent (фото)

На черно-белом снимке 18-летний парень выглядит на все 30.

Средний сын футболиста Дэвида Бекхэма и его жены Виктории, в прошлом певицы, а сейчас – известного дизайнера, 18-летний Ромео принял участие в съемках новой рекламной кампании Yves Saint Laurent. Этой новостью, а также фотографией сына поделилась Виктория Бекхэм.

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Черно-белые снимки новой осенне-зимней коллекции премиум-бренда сделал известный модный фотограф Дэвид Симс.

Фото: Victoria Beckham/Instagram

В Сети уже обсудили снимок, и некоторые пользователи отметили, что Ромео в свои 18 лет на кадре выглядит лет на 30. Другие же написали, что если уж бренд решил привлечь Бекхэмов, то мог бы пригласить Дэвида.

Всемирно известные дома моды и глянцевые журналы все чаще обращают внимание на парня из знаменитой семьи. В феврале отпрыск Бекхэмов позировал для февральского номера итальянского Vogue L’Uomo. Его фотографировали Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Сейчас модельная карьера Ромео находится на подъеме, но он еще в детстве успел посотрудничать с брендом Burberry. Дело в том. что мать часто брала сына на модные показы, наряжая его очень стильно, на что обратили внимание агенты. Они пригласили мальчика на съемки детской линейки Burberry, и ребенок стал одной из самых знаменитых моделей. В 2010 году журнал GQ включил его в список самых стильных юных джентльменов Британии.