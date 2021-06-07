Син Девіда Бекхема став обличчям рекламної кампанії Yves Saint Laurent (фото)

На чорно-білому знімку 18-річний хлопець виглядає на всі 30.

Середній син футболіста Девіда Бекхема і його дружини Вікторії, у минулому співачки, а зараз — відомої дизайнерки, 18-річний Ромео взяв участь у зйомках нової рекламної кампанії Yves Saint Laurent. Цією новиною, а також фотографією сина поділилася Вікторія Бекхем.

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Чорно-білі знімки нової осінньо-зимової колекції преміум-бренду зробив відомий модний фотограф Девід Сімс.

Фото: Victoria Beckham/Instagram

У мережі вже обговорили знімок, і деякі користувачі зазначили, що Ромео у свої 18 років на кадрі виглядає років на 30. Інші ж написали, що якщо вже бренд вирішив залучити Бекхемів, то міг би запросити Девіда.

Всесвітньо відомі будинки моди і глянсові журнали все частіше звертають увагу на хлопця зі знаменитої родини. У лютому син Бекхемів позував для лютневого номеру італійського Vogue L'Uomo. Його фотографували Мерт Алас і Маркус Пігготт.

Наразі модельна кар'єра Ромео на підйомі, але він ще в дитинстві встиг співпрацювати з брендом Burberry. Справа в тому, що мати часто брала сина на модні покази, вбираючи його дуже стильно, на що звернули увагу агенти. Вони запросили хлопчика на зйомки дитячої лінійки Burberry, і дитина стала однією з найбільш знаменитих моделей. У 2010 році журнал GQ включив його в список найстильніших юних джентльменів Британії.