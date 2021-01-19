Спортсмен, кулинар и просто красавец: интересные факты о среднем сыне Бекхэмов Ромео

Наследник именитой четы мечтает выиграть Уимблдонский турнир и души не чает в сестре.

18-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов украсил собой обложку итальянского глянца Vogue, чем очень порадовал своих родителей, и подал сигнал, что в мире фэшн-индустрии появилась еще одна звезда.

Вместе с тем он привлек огромное внимание публики к своей персоне, ведь, как ни крути, растет очень завидный жених, отец которого – легендарный футболист, а мать – в прошлом известная певица, а нынче – успешный дизайнер. Ромео называют самым скромным из семейства, а информации о нем гораздо меньше, чем о других детях пары.

Так кто же такой Ромео Бекхэм?

Средний сын четы Бэкхемов родился 1 сентября 2002 года. При родах Виктории делали кесарево сечение, а в палате в этот момент присутствовал Дэвид. Вес малыша составил 3,2 кг. Сейчас рост Ромео – 175 см, и он продолжает расти.

Практически с первых дней появления на свет за его жизнью внимательно следили миллионы людей. Дэвид и Виктория старались скрывать ребенка от посторонних глаз как можно дольше, не озвучивая причину такого поведения. Однако через некоторое время миссис Бекхэм обратилась к журналистам с просьбой не тревожить малыша вспышками фотокамер, поскольку у него эпилепсия, и назойливое внимание чужих людей может спровоцировать очередной приступ.

Фотографы, кстати, с уважением отнеслись к словам матери и действительно старались не тревожить Ромео.

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Внешне средний сын Бекхэмов больше пошел в Викторию. Он такой же кареглазый, с похожими чертами лица. Знаменитость стала часто брать сына на модные показы, где тот всегда выглядел очень стильно. На это обратил внимание бренд Burberry, сделав мальчика своей моделью. Он демонстрировал традиционные клетчатые коллекции люкс-класса, а в 2010-м журнал GQ включил его в список самых стильных юных джентльменов Британии.

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Ромео называют самым спортивным после Дэвида представителем семейства. Правда, несмотря на все надежды Дэвида, сын выбрал не футбол, а теннис.

Его тренеры пророчат парню большое будущее на этом поприще, поскольку юноша посвящает оттачиванию навыков игры все свободное время и не пропускает значимые теннисные мероприятия. Его самая заветная мечта – выиграть Уимлдонский турнир. Родители поддерживают стремления сына и даже подарили ему теннисный корт стоимостью в £ 30 тыс. Кроме того, они оплачивают его тренировки у лучших спортсменов мира.

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Что же касается футбола, то мальчик поначалу очень хотел осуществить мечту отца и даже в 11-летнем возрасте записался в футбольную академию "Арсенала", за который он горячо болел на стадионе, но после 2015 года оставил тренировки.

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Помимо тенниса Ромео занимается боксом и осваивает гольф.

Мало кто знает, но Ромео Бекхэм очень любит готовить. Иногда он публикует в социальной сети снимки со своими кулинарными изысками.

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Также пресса уже давно отмечает, что Ромео души не чает в младшей сестре Харпер Севен, и девочка отвечает ему взаимностью. Даже фотографии в Instagram свидетельствуют об их неподдельной любви.

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Уже сейчас Ромео называют одним из самых завидных женихов Великобритании. Сердце парня на данный момент не свободно и принадлежит юной модели Мии Реган, известной как Мими Мучер. Она младше бойфренда на год и работает в агентстве Storm Models. Юноша уже познакомил девушку с родителями и свозил ее в Париж.

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Крестным отцом парня является легендарный исполнитель сэр Элтон. Певец дружит с Дэвидом уже четверть столетия, а тот в шутку называет его Дядюшка Элтон.

Напомним, Ромео похвастался первой татуировкой. Ранее своими рисунками на теле хвастался его старший брат Бруклин, у которого уже больше десяти татуировок и почти все они посвящены его семье: матери, отцу, братьям и сестре Харпер.