Спортсмен, кулінар і просто красень: цікаві факти про середнього сина Бекхемів Ромео

Спадкоємець іменитої пари мріє виграти Вімблдонський турнір і обожнює сестрі.

18-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів прикрасив собою обкладинку італійського глянцю Vogue, чим дуже порадував своїх батьків, і подав сигнал, що в світі фешн-індустрії з'явилася ще одна зірка.

Разом з тим він привернув величезну увагу публіки до своєї персони, адже, як не крути, зростає дуже завидний наречений, батько якого — легендарний футболіст, а мати — в минулому відома співачка, а нині — успішний дизайнер. Ромео називають найскромнішими з сімейства, а інформації про нього набагато менше, ніж про інших дітей пари.

Так хто ж такий Ромео Бекхем?

Середній син подружжя Бекхемів народився 1 вересня 2002 року. При пологах Вікторії робили кесарів розтин, а в палаті в цей момент був присутній Девід. Вага малюка складала 3,2 кг. Зараз зріст Ромео — 175 см, і він продовжує рости.

Практично з перших днів появи на світ за його життям уважно стежили мільйони людей. Девід і Вікторія намагалися приховувати дитину від сторонніх очей якомога довше, не озвучуючи причину такої поведінки. Однак через деякий час місіс Бекхем звернулася до журналістів з проханням не турбувати малюка спалахами фотокамер, оскільки у нього епілепсія, і настирлива увага чужих людей може спровокувати черговий напад.

Фотографи, до речі, з повагою поставилися до слів матері і дійсно намагалися не турбувати Ромео.

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Зовні середній син Бекхемів більше пішов у Вікторію. Він такий же кароокий, з схожими рисами обличчя. Знаменитість стала часто брати сина на модні покази, де той завжди виглядав дуже стильно. На це звернув увагу бренд Burberry, зробивши хлопчика своєю моделлю. Він демонстрував традиційні картаті колекції люкс-класу, а у 2010-му журнал GQ включив його в список найстильніших юних джентльменів Британії.

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Ромео називають найспортивнішим після Девіда представником сімейства. Щоправда, незважаючи на всі надії Девіда, син вибрав не футбол, а теніс.

Його тренери пророкують хлопцеві велике майбутнє, оскільки юнак присвячує відточуванню навичок гри весь вільний час і не пропускає значущі тенісні заходи. Його найзаповітніша мрія — виграти Вімлдонскій турнір. Батьки підтримують прагнення сина і навіть подарували йому тенісний корт вартістю в £30 тис. Крім того, вони оплачують його тренування у кращих спортсменів світу.

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Що ж стосується футболу, то хлопчик спочатку дуже хотів здійснити мрію батька і навіть в 11-річному віці записався у футбольну академію "Арсеналу", за який він палко вболівав на стадіоні, але після 2015 року залишив тренування.

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Крім тенісу Ромео займається боксом і освоює гольф.

Мало хто знає, але Ромео Бекхем дуже любить готувати. Іноді він публікує в соціальній мережі знімки зі своїми кулінарними шедеврами.

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Також преса вже давно зазначає, що Ромео обожнює молодшу сестру Харпер Севен, і дівчинка відповідає йому взаємністю. Навіть фотографії в Instagram свідчать про їх непідробну любов.

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Уже зараз Ромео називають одним з найзавидніших женихів Великобританії. Серце хлопця на даний момент не є вільним і належить юній моделі Мії Реган, відомої як Мімі Мучер. Вона молодша за бойфренда на рік і працює в агентстві Storm Models. Юнак вже познайомив дівчину з батьками і звозив її до Парижу.

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Хрещеним батьком хлопця є легендарний виконавець сер Елтон. Співак дружить з Девідом уже чверть століття, а той жартома називає його Дядечко Елтон.

Нагадаємо, Ромео похвалився першим татуюванням. Раніше своїми малюнками на тілі хвалився його старший брат Бруклін, у якого вже більше десяти татуювань і майже всі вони присвячені його сім'ї: матері, батькові, братам і сестрі Харпер.