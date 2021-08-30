16-річний син Девіда Бекхема вперше показав світу свою дівчину (фото)

15-річна Блісс Чепмен — представниця досить відомої британської сім'ї.

Молодший з трьох синів Девіда і Вікторії Бекхемів, 16-річний Круз, з'явився на музичному фестивалі в Редінгу, тримаючи за руку 15-річну брюнетку, повідомляє Daily Mail.

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Пізніше журналісти з'ясували, хто ця таємнича незнайомка поруч із представником однієї з найзнаменитіших родин Великобританії. Дівчину звати Блісс Чепмен, їй 15 років, і її сім'я теж досить відома. Блісс — дочка знаменитої дієтологині й колишньої моделі Розмарі Фергюсон. Вона була подружкою нареченої на весіллі Кейт Мосс, близької подруги її матері, з Джеймі Гінсом у 2015 році. Батько Блісс — художник Джейк Чепмен.

На фестивалі, про який згадувалося вище, Круз з'явився в блакитний куртці оверсайз із червоно-синіми вставками, під яку він вдягнув темно-сині штани в білу клітинку. Образ доповнювали чорна шкіряна чоловіча сумка і пара кросівок із червоною підошвою. У лівому вусі у хлопця була срібна сережка.

[ + – ] Круз Бекхем і Блісс Чепмен Фото: Getty Images

Його дівчина вбралася в більшу темно-синю толстовку, яку вона поєднувала з білою міні-спідницею з квітковим принтом. На ногах у Блісс були зелені шкарпетки і чорні шкіряні кросівки, а через плече висіла коричнева шкіряна сумка.

Це перші публічні стосунки Круза, в той час як його 18-річний старший брат Ромео зустрічається з 18-річною моделлю Міа Ріган, а 22-річний Бруклін заручений з 26-річною акторкою Ніколою Пельц.

Раніше ми писали про те, що середній син Бекхемів, Ромео, став обличчям рекламної кампанії бренду Yves Saint Laurent. Усього в знаменитої пари — четверо дітей. Наймолодша дитина — 10-річна Харпер Севен.