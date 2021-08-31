"Обнимаю эти дубы – и слезы градом". Ольга Сумская рассказала о месте, где всегда плачет

Актриса Ольга Сумская рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу о своих корнях.

Отец Ольги Сумской — народный артист Украины Вячеслав Сумской, родом из села Верблюжка Кировоградской области. Там будущая звезда театра и кино провела детство. И совсем недавно с актрисой в тех местах произошла мистическая история.

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"Хоть я и родилась во Львове, но люблю Верблюжку — там, можно сказать, наше родовое гнездо. Оттуда отцовская линия. Там я провела замечательный период своего детства. Я периодически бываю в тех местах. Расскажу эпизод, который со мной произошел весной этого года во время гастролей в Кропивницком.

Мы были там со спектаклем "Мастер и Маргарита". Садимся в автобус и едем по навигации. Но каким-то дивным образом вдруг проезжаем Верблюжку, хотя туда не собирались. Я прошу водителя остановиться. Спрашиваю: "Почему ты вообще сюда заехал?" Он говорит: "Навигация привела".

Я вижу дубы, посаженные моим папой. И уверена, что это он нас сюда привел, но как — не могу объяснить.

Я обняла эти дубы, которые он посадил маленькими, взяв саженцы от семисотлетнего дуба в Запорожье. Папа привез дубочки и посадил в этом селе там, где была наша хата. Сейчас ее нет — только деревья, кусты, колодец. Но зато есть табличка, что дубы посажены народным артистом Украины Вячеславом Сумским, отцом народных артисток Натальи и Ольги Сумских. И табличка, где была хата. Это теперь местная достопримечательность. Я обнимаю эти огромные, выросшие дубы, как своего отца — слезы градом. И чувствую взаимосвязь поколений, потому что 45 лет назад помню эти дубочки крошечными".

Напомним, 27 августа 2021 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения советского и украинского актера театра и кино, Богдана Ступки. Воспоминаниями о нем с Фокусом поделился заслуженный журналист Украины Семен Случевский.