"Обіймаю ці дуби — і сльози градом". Ольга Сумська розповіла про місце, де завжди плаче

Актриса Ольга Сумська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу про своє коріння.

Батько Ольги Сумської — народний артист України В'ячеслав Сумський, родом із села Верблюжка Кіровоградської області. Там майбутня зірка театру і кіно провела дитинство. І зовсім недавно з актрисою в тих місцях сталася містична історія.

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"Хоч я і народилася у Львові, але люблю Верблюжку — там, можна сказати, наше родове гніздо. Звідти батьківська лінія. Там я провела чудовий період свого дитинства. Я періодично буваю в тих місцях. Розповім епізод, який зі мною стався навесні цього року під час гастролей у Кропивницькому.

Ми були там з виставою "Майстер і Маргарита". Сідаємо в автобус і їдемо за навігацією. Але якимось дивним чином раптом проїжджаємо Верблюжку, хоча туди не збиралися. Я прошу водія зупинитися. Питаю: "Чому ти взагалі сюди заїхав?" Він каже: "Навігація привела".

Я бачу дуби, посаджені моїм татом. І впевнена, що це він нас сюди привів, але як — не можу пояснити.

Я обняла ці дуби, які він посадив маленькими, взявши саджанці від сімсотлітнього дуба в Запоріжжі. Тато привіз дубочки і посадив у цьому селі там, де була наша хата. Зараз її немає — тільки дерева, кущі, колодязь. Але зате є табличка, що дуби посаджені народним артистом України В'ячеславом Сумським, батьком народних артисток Наталії та Ольги Сумських. І табличка, де була хата. Це тепер місцева визначна пам'ятка. Я обіймаю ці величезні, вирослі дуби, як свого батька — сльози градом. І відчуваю взаємозв'язок поколінь, тому що 45 років тому пам'ятаю ці дубочки крихітними".

Нагадаємо, 27 серпня 2021 року минуло б 80 років від дня народження радянського й українського актора театру і кіно, Богдана Ступки. Спогадами про нього з Фокусом поділився заслужений журналіст України Семен Случевський.