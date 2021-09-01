Наталья Водянова показала всех своих детей на одном фото

Супермодель редко делится фотографиями всех своих детей, максимально ограждая их от внимания публики.

39-летняя российская супермодель и филантроп Наталья Водянова, которая является женой наследника модной империи Louis Vuitton Moët Hennessy Антуана Арно и матерью пятерых детей, рассказала подписчикам в Instagram, что ее первенец Лукас улетает на учебу в одно из престижнейших заведений США – Университет Брауна.

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По этому поводу она опубликовала снимок, на котором запечатлены все пятеро ее детей – Лукас, обнимающий сестру Неву и братьев Виктора, Романа и Максима. Двое последних – сыновья Наталии и Антуана, трое старших – дети супермодели и британского лорда Джастина Портмана, с которым Наталья состояла в браке.

"Вот и все, настал момент, которого мы все так боялись. Лукас уезжает сегодня в Университет Брауна. И я не могу понять — хорошо это или плохо. Я чувствую что-то не так и нам всем очень грустно, наш дом опустел и стал не таким, как раньше. В любом случае, я горжусь своим мальчиком и знаю, что у него есть хорошие друзья, которые его поддержат", – подписала Водянова редкий снимок, на котором изображены все ее дети.

[ + – ] Лукас Портман с сестрой Невой, братьями Виктором, Романом и Максимом Фото: Instagram/Natalia Vodianova

О том, что Лукас Портман стал студентом университета Брауна, еще в июле в своем аккаунте в соцсети сообщил его отец Джастин. Он опубликовал фото сына и написал:

"Поздний выпускной для этого молодого человека! @lucas_portman. Поздравляю, ты выполнил все с отличием и был принят в Браун в сентябре! 🏆 Не могу быть более гордым. Вся тяжелая работа начинает окупаться!".

[ + – ] Отец Лукаса сообщил о его поступлении в Университет Брауна еще в июле Фото: Justin Portman/Instagram

Университет Брауна, или Браунский Университет, основанный в 1764 году, расположен в Провиденсе (штат Род-Айленд). Он является одним из семи старейших вузов страны. Он входит в элитную Лигу Плюща, а с 1933 года – член Ассоциации американских университетов.

Напомним, ранее стало известно, что принцессы Испании и Нидерландов стали студентами престижного колледжа в Южном Уэльсе (Великобритания).