Наталія Водянова показала всіх своїх дітей на одному фото

Супермодель рідко ділиться фотографіями всіх своїх дітей, максимально захищаючи їх від уваги публіки.

39-річна російська супермодель і філантроп Наталя Водянова, яка є дружиною спадкоємця модної імперії Louis Vuitton Moët Hennessy Антуана Арно і матір'ю п'ятьох дітей, розповіла підписникам в Instagram, що її первісток Лукас відлітає на навчання до одного з найпрестижніших закладів США — Університет Брауна.

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З цього приводу вона опублікувала знімок, на якому відображені всі п'ятеро її дітей — Лукас, який обіймає сестру Неву і братів Віктора, Романа і Максима. Двоє останніх — сини Наталії та Антуана, троє старших — діти супермоделі та британського лорда Джастіна Портмана, з яким Наталя була одружена.

"Ось і все, настав момент, якого ми всі так боялися. Лукас їде сьогодні до Університету Брауна. І я не можу зрозуміти — добре це чи погано. Я відчуваю щось не так і нам всім дуже сумно, наш будинок спорожнів і став не таким, як раніше. У будь-якому випадку, я пишаюся своїм хлопчиком і знаю, що в нього є хороші друзі, які його підтримають", — підписала Водянова рідкісний знімок, на якому зображені всі її діти.

[ + – ] Лукас Портман із сестрою Невою, братами Віктором, Романом і Максимом Фото: Instagram/Natalia Vodianova

Про те, що Лукас Портман став студентом університету Брауна, ще в липні в своєму акаунті в соцмережі повідомив його батько Джастін. Він опублікував фото сина і написав:

"Пізній випускний для цього хлопця! @Lucas_portman. Вітаю, ти виконав усе з відзнакою і був прийнятий в Браун у вересні! 🏆 Не можу бути більш гордим. Уся важка робота починає окупатися!".

[ + – ] Батько Лукаса повідомив про його вступ в Університет Брауна ще в липні Фото: Justin Portman/Instagram

Університет Брауна, або Браунський Університет, заснований в 1764 році, розташований в Провіденсі (штат Род-Айленд). Він є одним із семи найстаріших вузів країни. Він входить в елітну Лігу Плюща, а з 1933 року — член Асоціації американських університетів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принцеси Іспанії та Нідерландів стали студентами престижного коледжу в Південному Уельсі (Великобританія).