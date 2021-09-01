Мила Кунис публично поцеловалась с другим мужчиной

Поклонники одной из самых известных семей Голливуда не на шутку встревожились, увидев фото Милы Кунис, которая замужем за Эштоном Катчером, с другим мужчиной.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис была замечена на одной из многолюдных Нью-Йорка во время поцелуя с мужчиной, причем последний был не Эштоном Катчером, мужем знаменитости, сообщает Just Jared.

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После появления снимка в соцсетях фанаты сразу заподозрили неладное в семейной жизни Кунис, , однако журналисты поспешили утешить поклонников актрисы. Оказалось, что Мила сейчас снимается в фильме "Самая счастливая девушка на свете", и поцелуй был частью работы над картиной. Ее партнером по ленте является Финн Уиттрок.

[ + – ] Мила Кунис и Финн Уиттрок

"Боже, я испугался на мгновение", "Я чуть не умерла, буквально. Мила и Эштон — золото, они не могут расстаться… ", "У меня небольшой сердечный приступ", "На минуту я подумала, что это реально", "О Боже. Я думал, у нее роман. Ух", – писали в комментариях.

Кунис выглядела элегантно в черном платье, а ее партнер Финн был одет в синюю рубашку и брюки. Актеры также гуляли по городу, держась за руки.

Фильм "Самая счастливая девушка на свете" основан на одноименном романе и рассказывает об Ани ФаНелли, остроумной жительнице Нью-Йорка, у которой, кажется, есть все: востребованная должность в глянцевом журнале, потрясающий гардероб, свадьба на горизонте. Но когда режиссер документального фильма о преступлении предлагает ей рассказать свою сторону шокирующего инцидента, случившегося, когда она была подростком в престижной школе Брэдли, Ани вынуждена столкнуться с темной правдой, которая угрожает разрушить ее тщательно продуманную жизнь.

Точная дата релиза картины не озвучивается. Известно лишь, что он выйдет не раньше 2022 года.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Катчер недавно оказались на слуху после того, как рассказали, что купают своих детей только тогда, когда на тех видна грязь, и практически не пользуются мылом.