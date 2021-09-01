Міла Куніс публічно поцілувалася з іншим чоловіком

Шанувальники однієї з найвідоміших сімей Голлівуду не на жарт стривожилися, побачивши фото Міли Куніс, яка одружена з Ештоном Катчером, з іншим чоловіком.

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс була помічена на одній з багатолюдних вулиць Нью-Йорка під час поцілунку з чоловіком, причому останній не був Ештоном Катчером, чоловіком знаменитості, повідомляє Just Jared.

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Після появи знімка в соцмережах фанати відразу запідозрили недобре в сімейному житті Куніс, однак журналісти поспішили заспокоїти шанувальників актриси. Виявилося, що Міла зараз знімається у фільмі "Найщасливіша дівчина на світі", і поцілунок був частиною роботи над картиною. Її партнером по стрічці є Фінн Віттрок.

[ + – ] Міла Куніс і Фінн Віттрок

"Боже, я злякався на мить", "Я мало не померла, буквально. Міла та Ештон — золото, вони не можуть розлучитися...", "У мене невеликий серцевий напад", "На хвилину я подумала, що це реально", "О Боже. Я думав, у неї роман. Ух", — писали в коментарях.

Куніс мала елегантний вигляд у чорній сукні, а її партнер Фінн був одягнений в синю сорочку і штани. Актори також гуляли містом, тримаючись за руки.

Фільм "Найщасливіша дівчина на світі" заснований на однойменному романі і розповідає про Ані ФаНеллі, дотепну жительку Нью-Йорка, у якої, здається, є все: затребувана посада в глянцевому журналі, приголомшливий гардероб, весілля на горизонті. Але коли режисер документального фільму про злочин пропонує їй розповісти свою сторону шокуючого інциденту, що трапився, коли вона була підлітком у престижній школі Бредлі, Ані змушена зіткнутися з темною правдою, яка загрожує зруйнувати її ретельно продумане життя.

Точна дата релізу картини не озвучується. Відомо лише, що вона вийде не раніше 2022 року.

Нагадаємо, Міла Куніс і Ештон Катчер нещодавно опинилися на слуху після того, як розповіли, що купають своїх дітей тільки тоді, коли на тих видно бруд, і практично не користуються милом.