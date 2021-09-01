Семейная пара вырастила лимон весом 2,6 кг

Лимоны сорта Пандероза отличаются по вкусу от обычных цитрусовых и выращиваются больше в декоративных целях.

Лимон сорта Пандероза весом 2,6 кг вырастила у себя на заднем дворе семейная пара садоводов-энтузиастов из города Фримантл в Западной Австралии, сообщает Daily Mail Australia.

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Разницу между обычным лимоном и цитрусовым гигантам пользователям Сети продемонстрировала шеф-повар ресторанов Young George Bar & Kitchen и Ethos Deli & Dining Room в городе Перт Мелисса Палинкас, которой принесли этот самый лимон. На снимке в Instagram видно, что этот чудо-фрукт в разы больше, нежели обычный плод лимона.

[ + – ] Обычный лимон и сорт лимона Пандероза Фото: Melissa Palinkas/Instagram

После раздумий на тему, что же приготовить из него, Мелисса сделала салат из лимона, цукини и лимонной заправки, а часть фрукта использовала для приготовления лимончелло – популярного итальянского лимонного ликера.

По словам повара, фрукт отличается от лимона не только внешне, но и по вкусу.

"Он сладкий, совсем без горечи. Средняя часть очень похожа на местный австралийский пальчиковый лайм", – написала Палинкас в соцсети.

[ + – ] Лимон-гигант несколько отличается по вкусу от традиционных лимонов Фото: Melissa Palinkas/Instagram

Пандероза – это гибрид цитрона и обычного лимона. Он не выращивается в коммерческих целях, однако этой культурой активно занимаются садоводы-любители. Хоть пандероза больше служит как украшение сада, ее часто используют вместо лимонов в джемах, пирогах и других блюдах.

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