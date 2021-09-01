Сімейна пара виростила лимон вагою 2,6 кг

Лимони сорту Пандероза відрізняються за смаком від звичайних цитрусових і вирощуються більше в декоративних цілях.

Лимон сорту Пандероза вагою 2,6 кг виростила у себе на задньому дворі сімейна пара садівників-ентузіастів із міста Фрімантл у Західній Австралії, повідомляє Daily Mail Australia.

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Різницю між звичайним лимоном і цитрусовим гігантом користувачам мережі продемонструвала шеф-кухарка ресторанів Young George Bar & Kitchen і Ethos Deli & Dining Room у місті Перт Мелісса Палінкас, якій принесли цей самий лимон. На знімку в Instagram видно, що цей чудо-фрукт в рази більший, ніж звичайний плід лимона.

[ + – ] Звичайний лимон і сорт лимона Пандероза Фото: Melissa Palinkas/Instagram

Після роздумів на тему, що ж приготувати з нього, Мелісса зробила салат із лимона, цукіні та лимонної заправки, а частину фрукта використовувала для приготування лімончело — популярного італійського лимонного лікеру.

За словами кухаря, фрукт відрізняється від лимона не тільки зовні, але й за смаком.

"Він солодкий, зовсім без гіркоти. Середня частина дуже схожа на місцевий австралійський пальчиковий лайм", — написала Палінкас у соцмережі.

[ + – ] Лимон-гігант дещо відрізняється за смаком від традиційних лимонів Фото: Melissa Palinkas/Instagram

Пандероза — це гібрид цитрона і звичайного лимона. Він не вирощується в комерційних цілях, однак цією культурою активно займаються садівники-любителі. Хоч Пандероза більше служить як прикраса саду, її часто використовують замість лимонів у джемах, пирогах та інших стравах.

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