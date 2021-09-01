Наоми Кэмпбелл рассказала, чем расплатилась за успешную карьеру

Супермодель призналась, что идет по жизни, не оглядываясь назад и не сожалея о сделанном. После любой неудачи она извлекает урок и делает следующий шаг вперед.

51-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая до сих пор блистает на подиумах и появляется в фотосессиях лучших фотографов мира, призналась, что за свой успех заплатила очень высокую цену. Об этом она рассказала в беседе с журналом The Cute.

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Издание называет Наоми человеком, который перевернул мир моды, став первой чернокожей супермоделью и открывшей дорогу на подиумы представительницам других рас. По словам Кэмпбелл, в жизни ей всегда помогали две вещи: желание жить настоящим и двигаться вперед, никогда не оглядываясь на прошлое, а также умение с достоинством принимать все вызовы, которые ей бросала жизнь.

Наоми говорит о том, что каждый ее день – это путешествие, и на пути ей некогда жалеть, испытывать горечь от предательства или корить себя за ошибки. Она делает выводы из ситуации и идет дальше. При этом рядом с ней самые близкие люди и друзья, с которыми она дружит уже по 30 и больше лет. Самым же дорогим человеком для нее является ее мама.

Отношения с родительницей стали у Наоми еще крепче после того, как она сама недавно почувствовала радость материнства. Как известно, весной у нее появилась дочь, которую ей родила суррогатная мать.

Несмотря на то, что ее жизнь многим кажется настоящей сказкой, сама она за успех заплатила очень высокую цену. В свои годы она до сих пор не встретила мужчину своей мечты. Наоми говорит о том, что пожертвовала своей второй половинкой, поскольку ей, сильной и успешной, сложно было в отношениях с мужчинами, которые как раз видели в ней ее силу.

"Знаете, я сильная, но ведь я и чувствительная. Я знаю, что в отношениях я должна идти на компромисс", – отметила модель.

Тем не менее, у Наоми было несколько ярких романов, о которых писали все СМИ. Она встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным, актером Робертом Де Ниро, саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем и другими.

Напомним, Наоми Кэмпбелл с младенчества прививает дочери любовь к дороги брендам.